Британский щит

Он также неоднократно выражал полную поддержку НАТО и важность активного участия Британии в делах Североатлантического союза.

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И сказал, что он бы поддержал использование ядерного оружия в случае необходимости и что именно такой подход позволяет надеяться на эффективность ядерного оружия в качестве предохранителя.



Лидер лейбористов Страмер заверил, что в отношении Украины имеет такую же позицию, как Джонсон / Фото "Украинская неделя"

Он полностью поддержал как можно более жесткие санкции против россии и вооруженную помощь Украине. Даже маргиналы Корбина уже вынуждены оправдывать его заявления о "мире, а не оружии", типа его не так поняли.

Британия с Украиной прямо на беспрецедентном уровне для демократического общества со свободой слова. Это не Борис, это страна.

P.S. Крым – это Украина.

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