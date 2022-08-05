Британський щит
Також він неодноразово висловлював повну підтримку НАТО і важливість активної участі Британії у справах Альянсу.
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І сказав, що він би підтримав використання ядерної зброї у разі необхідності й що саме такий підхід дозволяє сподіватися на ефективність ядерної зброї як запобіжника.
Лідер лейбористів Страмер запевнив, що щодо України має таку саму позицію, як Джонсон / Фото "Український тиждень"
Він повністю підтримав якомога жорсткіші санкції проти росії і збройну допомогу Україні. Навіть маргінали Корбіна вже змушені виправдовувати його заяви про "мир, а не зброю", типу його не так зрозуміли.
Британія з Україною просто на безпрецедентному рівні для демократичного суспільства зі свободою слова. Це не Борис, це країна.
P. S. Крим – це Україна.
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