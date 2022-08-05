Британський щит

Також він неодноразово висловлював повну підтримку НАТО і важливість активної участі Британії у справах Альянсу.

Не пропустіть Хто і навіщо пропонує українцям "самовбитися" замість закінчення війни

І сказав, що він би підтримав використання ядерної зброї у разі необхідності й що саме такий підхід дозволяє сподіватися на ефективність ядерної зброї як запобіжника.

Кір Страмер, Лейбористська партія Великобританії, Україна та Британія
Лідер лейбористів Страмер запевнив, що щодо України має таку саму позицію, як Джонсон / Фото "Український тиждень"

Він повністю підтримав якомога жорсткіші санкції проти росії і збройну допомогу Україні. Навіть маргінали Корбіна вже змушені виправдовувати його заяви про "мир, а не зброю", типу його не так зрозуміли.

Британія з Україною просто на безпрецедентному рівні для демократичного суспільства зі свободою слова. Це не Борис, це країна.

P. S. Крим – це Україна.

Актуальне – Британія має передати Україні військові кораблі: дивіться відео