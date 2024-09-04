Журналисты Bloomberg, ссылаясь на источник, знакомый с кадровыми перестановками в украинском правительстве, также отметили, что, вероятно, пост Кулебы займет его заместитель Андрей Сибига.

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Какой будет роль Кулебы в дипломатии после отставки

Журналисты отметили, что Дмитрий Кулеба, публичное лицо дипломатических усилий Зеленского проложить путь в НАТО и Европейский Союз, стал шестым членом правительства, который подал в отставку за последние два дня.

Дмитрий Кулеба, самый молодой министр иностранных дел Украины, был заметным собеседником с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и другими министрами иностранных дел стран НАТО,

– указано в материале.

По данным журналистов, которые ссылаются на человека, знакомого с перестановками в правительстве, но пожелавшего остаться анонимным, теперь Кулеба сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО, поскольку наше государство стремится к вступлению в Альянс.

"И хотя Кулеба был главой внешней политики, некоторые из главных дипломатических проектов Зеленского – такие, как гарантии безопасности, так называемый план мира и взаимодействие с Глобальным Югом – достались главному советнику президента Андрею Ермаку. Новый министр Сибига также работал заместителем Ермака с 2021 года", – пишут журналисты.

Руководитель киевского научно-исследовательского института "Пента" Владимир Фесенко заявил, что о перестановках в Кабмине отмечали месяцами, а также объяснил изменения "эмоциональной усталостью президента от работы Кабмина" и "желанием дать новый толчок правительству".

Президент Зеленский также сказал, что ожидает "несколько иных акцентов" в некоторых сферах внутренней и внешней политики, не уточняя подробностей. По его словам, также будут изменения в Офисе Президента.

К слову, во время пленарного заседания 4 сентября Верховная Рада не рассматривала отставку Дмитрия Кулебы с должности главы МИД. По словам народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка, в парламенте вопрос увольнения министра иностранных дел "срочно отложили", однако причина отсрочки пока неизвестна.