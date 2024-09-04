Журналісти Bloomberg, посилаючись на джерело, знайоме з кадровими перестановками в українському уряді, також наголосили, що, ймовірно, пост Кулеби займе його заступник Андрій Сибіга.

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Якою буде роль Кулеби в дипломатії після відставки

Журналісти зазначили, що Дмитро Кулеба, публічне обличчя дипломатичних зусиль Зеленського прокласти шлях до НАТО та Європейського Союзу, став шостим членом уряду, який подав у відставку за останні два дні.

Дмитро Кулеба, наймолодший міністр закордонних справ України, був помітним співрозмовником із державним секретарем США Ентоні Блінкеном та іншими міністрами закордонних справ країн НАТО,

– зазначено у матеріалі.

За даними журналістів, які посилаються на людину, що знайома з перестановками в уряді, але побажала лишитися анонімною, тепер Кулеба зосередиться на зміцненні відносин України з НАТО, оскільки наша держава прагне вступу в Альянс.

"І хоча Кулеба був главою зовнішньої політики, деякі з головних дипломатичних проєктів Зеленського – такі як гарантії безпеки, так званий план миру та взаємодія з Глобальним Півднем – дісталися головному раднику президента Андрію Єрмаку. Новий міністр Сибіга також працював заступником Єрмака з 2021 року", – пишуть журналісти.

Керівник київського науково-дослідного інституту "Пента" Володимир Фесенко заявив, що про перестановки в Кабміні наголошували місяцями, а також пояснив зміни "емоційною втомою президента від роботи Кабміну" та "бажанням дати нового поштовху уряду".

Президент Зеленський також сказав, що очікує "дещо інших акцентів" у деяких сферах внутрішньої та зовнішньої політики, не уточнюючи подробиць. За його словами, також будуть зміни в Офісі Президента.

До слова, під час пленарного засідання 4 вересня Верховна Рада не розглядала відставку Дмитра Кулеби з посади глави МЗС. За словами народного депутата від партії "Голос" Ярослава Железняка, у парламенті питання звільнення міністра закордонних справ "терміново відклали", однак причина відтермінування наразі невідома.