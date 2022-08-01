Нашумевшая отставка Драги: кто заменит друга Украины и как это повлияет на ход войны с россией

Премьер-министр Италии Марио Драги все же ушел с поста. Несколько дней назад он снова попросил об отставке, глава итальянского государства вынужден был удовлетворить просьбу своего подчиненного. Уже через 2 месяца итальянский политикум будет выбирать себе нового главу правительства. Кто же им станет, решающим образом повлияет не только на Италию, но и на Украину.

Насколько оправданы опасения главы демократической партии Италии относительно возможного вмешательства москвы в выборы руководителя правительства, кто вероятнее всего станет во главе нового кабинета министров и будет ли это пророссийская фигура – эксклюзивно сайту 24 канала рассказал помощник народного депутата Украины по международным вопросам, автор аналитического телеграм-канала "Look Inside" Эрик Кучеренко.

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Возможное вмешательство россии

Глава итальянских демократов в тамошнем парламенте серьезно опасается российского вмешательства в грядущие выборы в законодательный орган. Насколько оправданы его страхи?

россия пытается влиять на все процессы в Европе, пытаясь таким образом дестабилизировать ситуацию. Другой вопрос, насколько у нее сейчас хватит способностей сделать это. россияне действительно имеют контакты среди итальянских элит.

Мы знаем, что Сильвио Берлускони уже десятки лет имеет тесные связи с россиянами и фактически является другом россии. Глава партии "Лига" Матео Сальвини также симпатизирует кремлю.

Однако сейчас, когда тема российской дезинформации в Европе все больше приобретает огласку, и когда россияне стали токсичными, даже в глазах тех, кто до этого пытался их оправдывать, то арсенал их инструментов влияния весьма обеднен.

По словам эксперта, в свое время Драги спас еврозону / Фото предоставлено собеседником

Эрик, Вы сказали, что россия потеряла значительное количество рычагов влияния на итальянскую политику. Есть ли российский след в отставке Драги? Или эта история скорее о не стыковке интересов во внутренней итальянской политике?

Корни этого всего процесса нужно искать внутри Италии. Правительство Драги было очень популярно среди итальянцев. Чтобы найти первопричину этой популярности, следует лучше понять, кто такой Драги сам по себе.

Он является одним из самых мощных технократов Европы. Эта фигура не исключительно политик по своей сути. Да что говорить, когда у него не было даже своей партии. Господина Драги пригласили в свое время возглавить правительство, которое представляло собой тогда своего рода "сборную солянку" из разных партий. Когда 10 лет назад Еврозона переживала серьезный кризис, Драги, будучи в то время главой Европейского ЦБ, фактически еврозону спас.

Однако дело в том, что правительство, возглавленное им, было очень пестрым. Там были представлены партии, исповедовавшие диаметрально противоположные взгляды.

Популисты в лице "Пяти звезд", демократическая партия "Лига" и так далее. То есть, очень уж разные политические силы. Несмотря на такие противоречия в видениях правительственных чиновников, кабмину под председательством спасителя Драги удалось за короткое время достичь выдающихся результатов.

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Среди наиболее заметных можно отметить успешный выход из коронакризиса. Удачные действия правительства позволили итальянской экономике начать расти. Вот только разнополярность политических взглядов в кабинете дала о себе знать. Каждый чиновник начал думать о своих собственных политических дивидендах. В сущности, началась внутриполитическая борьба.

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Среди причин политических междоусобий был вопрос поставки оружия Украине. Несмотря на то, что оно пользуется поддержкой в целом, в итальянском обществе все же достаточно заметный кластер людей, которые относятся к такого рода помощи довольно сдержанно. И составляет 40%.

Отдельные партии начали взрывать работу правительства, учитывая действительно солидное количество противников вооруженной поддержки.

Случившееся сейчас можно считать консенсусом умеренных и радикальных правых политических групп, увидевших в правительственном кризисе шанс прийти к власти и не делить последнюю с левыми вроде партии "Демократическая Италия".

Три партии, которые и стали инициаторами отставки – это "Вперед Италия" (Берлускони), "Лига" (Матео Сальвини). Последней назовем партию-сенсацию, которая сейчас очень сильно прибавила в популярности. Речь идет о "Братьях Италии". Возглавляет эту политсилу Джорджия Мэлони.

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Поддержка Украины

Это та самая Мэлони, которая поддерживает предоставление оружия нам и дальше?

Что касается госпожи Мэлони, то, действительно, она не разделяет взгляды раскольников. Хотя ее взгляды можно назвать довольно специфическими, как, например, тот факт, что она с одной стороны за евроатлантическое единство и поддержку Украины. С другой же – очень поддерживает таких политиков, как Орбан и Трамп. В этом политик руководствуется своей консервативной евроскептической логикой.

По итогам внеочередных выборов Джорджия Мэлони действительно может стать новым премьером. Это не станет катастрофой для Украины. Уверен, что сейчас, с оглядкой на общественный консенсус в контексте поддержки нашего государства, новый состав правительства продолжит стоять на позициях обязательной поставки оружия.

У Мэлони нет таких разветвленных связей в европейских институтах, которые позволят ей уверенно продвигать европейскую интеграцию Киева.

С учетом всего вышесказанного можно сделать вывод, что правая коалиция, которая сейчас вырисовывается все четче, будет больше сосредоточена на решении внутригосударственных проблем. А Украине будет помогать скорее по остаточному принципу, не желая делать сверхусилия для лоббирования наших интересов.

Кто может составить конкуренцию Мэлони?

Соперником Мэлони может стать Энрико Летта. Он лидер уже упомянутой демократической партии.

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