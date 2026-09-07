У республиканцев из MAGA назревает раскол: что означает для Украины увольнение Венса

Отставка Дэна Дрисколла, близкого соратника вице-президента Джей Ди Венса, может быть частью внутренней борьбы уже внутри MAGA-крыла Республиканской партии. После поездки в Украину его позиция по поводу войны заметно изменилась: от критики американской помощи он перешел к заявлениям о том, что США нужны украинский боевой опыт, технологии и новые образцы вооружения.

Политолог-американист Александра Филипенко в эфире 24 Канала рассказала, что за кадровым решением могут стоять не только рабочие разногласия в Пентагоне, но и предстоящая борьба за власть в 2028 году. Для Украины важно, кто заменит Дрисколла, хотя само по себе его увольнение пока не означает автоматических изменений в поставках американского оружия.

После Украины Дрисколл изменил позицию

Дэн Дрисколл сначала критически относился к дальнейшей помощи Украине и говорил, что предыдущая администрация США передала Киеву слишком много. После поездки в Украину его риторика заметно изменилась, ведь он увидел военные технологии уже не в теории, а в условиях реальной войны.

Обсуждать военные стратегии за столом – это одно. А быть ближе к линии фронта и видеть, как вооружение нужно производить и сразу отправлять туда, – совсем другое,

– пояснила Филипенко.

Вернувшись в США, Дрисколл уже выступал в Конгрессе с другими тезисами. Он говорил о необходимости перенимать украинский боевой опыт, получать информацию с поля боя, тестировать вооружение и изучать новейшие образцы.

Он говорил, что США нужен военный опыт Украины, нужно получать информацию, тестировать вооружение и получать новейшие образцы. Это было важное изменение для человека, который ранее не был настроен даже на продажу оружия Украине,

– подчеркнула политолог-американистка.

На момент отставки Дрисколл уже занимал гораздо более прагматичную позицию в отношении сотрудничества с Украиной, чем в начале работы. Далее в этой истории ключевым становится уже то, кто именно придет ему на смену и какую линию займет новое руководство.

В MAGA обостряется внутренняя борьба

Отставка Дрисколла вписывается в более широкое противостояние уже внутри MAGA-крыла Республиканской партии. На этом фоне в Вашингтоне появлялись слухи о возможных политических амбициях Пита Хэгсета на 2028 год, тогда как Джей Ди Венс также рассматривается как один из потенциальных претендентов на Белый дом.

Человек Джей Ди Венса рядом с Питом Хэгсетом мог восприниматься как информатор и как человек, связанный с тем, кто потенциально составит ему конкуренцию в 2028 году,

– сказала Филипенко.

Дрисколл был близким другом Венса еще с времен Йельского университета, а его пребывание в руководстве сухопутных войск могло усугубить напряженность в отношениях внутри команды. Для Украины же решающим будет не сам факт этой борьбы, а то, кто займет освободившуюся должность и какую позицию будет придерживаться в отношении военного сотрудничества.

Эта внутренняя борьба не отразится напрямую на продаже вооружений, если только туда не придет человек, который категорически против. Но даже те, кто изначально выступает против, увидев реальную ситуацию на месте, могут изменить свою позицию,

– подчеркнула политолог-американист.

Именно кандидатура преемника Дрисколла покажет, будет ли эта кадровая перестановка иметь практические последствия для сотрудничества США с Украиной.

Филипенко объяснила отставку Дрисколла: смотрите видео