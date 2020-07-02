Гривна отреагировала на отставку Смолия падением на межбанке
После заявления Якова Смолия об отставке с поста главы Национального банка Украины гривна буквально обвалилась на межбанке. За сутки курс гривны ощутимо упал относительно главных западных валют.
Данные о стоимости украинской гривны на межбанковском рынке публикует портал Finance.ua.
Важно Глава НБУ Яков Смолий подал в отставку, заявив о политическом давлении
Так, например, стоимость доллара на межбанке по состоянию на утро 2 июля остановилась в пределах 27,18 – 27,20 гривны. Это на 30 копеек выше, чем в предыдущий банковский день.
При этом официальный курс гривны, установленный НБУ, составляет лишь 26,77 гривны. Курс на межбанке традиционно всего на несколько копеек отличается от официального.
В то же время, евро на межбанке торгуется в пределах 30,64 – 30,67 гривны. Это почти на 50 копеек выше, чем накануне. Официальный курс евро – 30 гривен.
Что такое межбанковский курс?Межбанковский валютный рынок – это система торгов иностранной валюты в безналичной форме в Украине. Фактически, это курс валюты, которым пользуются банки в торговле между собой. На его формирование может влиять НБУ, если считает его завышенным или заниженным.
Отставка Якова Смолия: коротко
- Яков Смолий 1 июля заявил, что подает в отставку с должности главы Национального банка Украины. Причиной этого решения он назвал политическое давление.
- Теперь постановление об отставке Смолия должна поддержать Верховная Рада Украины. Президент Владимир Зеленский проект постановления уже зарегистрировал.
- Глава профильного комитета Данил Гетманцев уверен, что голосов будет достаточно. Мол, оппозиция часто критиковала Смолия, поэтому и поддержит его отставку.