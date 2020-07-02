После заявления Якова Смолия об отставке с поста главы Национального банка Украины гривна буквально обвалилась на межбанке. За сутки курс гривны ощутимо упал относительно главных западных валют.

Данные о стоимости украинской гривны на межбанковском рынке публикует портал Finance.ua.

Важно Глава НБУ Яков Смолий подал в отставку, заявив о политическом давлении

Так, например, стоимость доллара на межбанке по состоянию на утро 2 июля остановилась в пределах 27,18 – 27,20 гривны. Это на 30 копеек выше, чем в предыдущий банковский день.

При этом официальный курс гривны, установленный НБУ, составляет лишь 26,77 гривны. Курс на межбанке традиционно всего на несколько копеек отличается от официального.

В то же время, евро на межбанке торгуется в пределах 30,64 – 30,67 гривны. Это почти на 50 копеек выше, чем накануне. Официальный курс евро – 30 гривен.

Что такое межбанковский курс? Межбанковский валютный рынок – это система торгов иностранной валюты в безналичной форме в Украине. Фактически, это курс валюты, которым пользуются банки в торговле между собой. На его формирование может влиять НБУ, если считает его завышенным или заниженным.

Отставка Якова Смолия: коротко