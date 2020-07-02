Після заяви Яківа Смолія про відставку з поста голови Національного банку України гривня буквально обвалилася на міжбанку. За добу курс гривні відчутно впав щодо головних західних валют.

Дані про вартість української гривні на міжбанківському ринку публікує портал Finance.ua.

Важливо Голова НБУ Яків Смолій подав у відставку, заявивши про політичний тиск

Так, наприклад, вартість долара на міжбанку станом на ранок 2 липня зупинилася в межах 27,18 – 27,20 гривні. Це на понад 30 копійок вище, ніж попереднього банківського дня.

При цьому офіційний курс гривні, встановлений НБУ, становить лише 26,77 гривні. Курс на міжбанку традиційно лише на кілька копійок відрізняється від офіційного.

Водночас євро на міжбанку торгується в межах 30,64 – 30,67 гривні. Це майже на 50 копійок вище, ніж у переддень. Офіційний курс євро – 30 гривень.

Що таке міжбанківський курс?

Міжбанківський валютний ринок – це система торгів іноземної валюти у безготівковій формі в Україні. Фактично, це курс валюти, яким послуговуються банки в торгівлі між собою. На його формування може впливати НБУ, якщо вважає його завищеним або заниженим.

Відставка Якова Смолія: коротко