Это катастрофа: Гонтарева отреагировала на заявление об отставке своего преемника Смолия
Глава Нацбанка Яков Смолий высказал желание уйти в отставку, а соответствующий проект постановления уже в Верховной Раде. Его предшественница Валерия Гонтарева убеждена, что это будет настоящей катастрофой в плане реформ.
Свою позицию относительно увольнения Якова Смолия Валерия Гонтарева высказала в комментарии изданию "НВ Бизнес".
Стоит знать Глава НБУ Яков Смолий подал в отставку, заявив о политическом давлении
Это реальная катастрофа. Нацбанк был последним бастионом реформ в Украине. Политическое давление было бесконечным, различные проходимцы стали вылезать на всех фронтах и подрывать проведенные нами реформы,
– заявила Валерия Гонтарева.
По ее словам, власть смогла "пойти в атаку" лишь с большой финансовой подушкой. Мол, это произошло только после того, как Украина получила деньги от МВФ, Европейского банка и Всемирного банка.
"Это все – решение продажных судов, решение полностью некомпетентной Верховной Рады, слабого экономического блока Кабинета Министров Украины", – резюмировала экс-глава НБУ.
Отставка Якова Смолия: коротко
- Яков Смолий 1 июля заявил, что подает в отставку с должности главы Национального банка Украины. Причиной этого решения он назвал политическое давление.
- Теперь постановление об отставке Смолия должна поддержать Верховная Рада Украины. Президент Владимир Зеленский проект постановления уже зарегистрировал.
- Председатель профильного комитета Данил Гетманцев уверен, что голосов будет достаточно. Мол, оппозиция часто критиковала Смолия, поэтому и поддержит его отставку. 2 июля этот вопрос рассмотрит профильный комитет.