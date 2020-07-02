Глава Нацбанка Яков Смолий высказал желание уйти в отставку, а соответствующий проект постановления уже в Верховной Раде. Его предшественница Валерия Гонтарева убеждена, что это будет настоящей катастрофой в плане реформ.

Свою позицию относительно увольнения Якова Смолия Валерия Гонтарева высказала в комментарии изданию "НВ Бизнес".

Стоит знать Глава НБУ Яков Смолий подал в отставку, заявив о политическом давлении

Это реальная катастрофа. Нацбанк был последним бастионом реформ в Украине. Политическое давление было бесконечным, различные проходимцы стали вылезать на всех фронтах и ​​подрывать проведенные нами реформы,

– заявила Валерия Гонтарева.

По ее словам, власть смогла "пойти в атаку" лишь с большой финансовой подушкой. Мол, это произошло только после того, как Украина получила деньги от МВФ, Европейского банка и Всемирного банка.

"Это все – решение продажных судов, решение полностью некомпетентной Верховной Рады, слабого экономического блока Кабинета Министров Украины", – резюмировала экс-глава НБУ.

Отставка Якова Смолия: коротко