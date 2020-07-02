Голова Нацбанку Яків Смолій висловив бажання піти у відставку, а відповідний проєкт постанови вже у Верховній Раді. Його попередниця Валерія Гонтарева переконана, що це буде справжньою катастрофою в плані реформ.

Свою позицію щодо звільнення Якова Смолія Валерія Гонтарева висловила в коментарі виданню "НВ Бізнес".

Варто знати Голова НБУ Яків Смолій подав у відставку, заявивши про політичний тиск

Це реальна катастрофа. Нацбанк був останнім бастіоном реформ в Україні. Політичний тиск був нескінченним, різні пройдисвіти стали вилазити на всіх фронтах і підривати зроблені нами реформи,

– заявила Валерія Гонтарева.

За її словами, влада змогла "піти в атаку" лише з великою фінансовою подушкою. Мовляв, це сталося лише після того, як Україна отримала гроші від МВФ, Європейського банку й Світового банку.

"Це все – рішення продажних судів, рішення повністю некомпетентної Верховної Ради, слабкий економічний блок Кабінету Міністрів України", – резюмувала ексголова НБУ.

Відставка Якова Смолія: коротко