Це катастрофа: Гонтарева відреагувала на заяву про відставку свого наступника Смолія
Голова Нацбанку Яків Смолій висловив бажання піти у відставку, а відповідний проєкт постанови вже у Верховній Раді. Його попередниця Валерія Гонтарева переконана, що це буде справжньою катастрофою в плані реформ.
Свою позицію щодо звільнення Якова Смолія Валерія Гонтарева висловила в коментарі виданню "НВ Бізнес".
Варто знати Голова НБУ Яків Смолій подав у відставку, заявивши про політичний тиск
Це реальна катастрофа. Нацбанк був останнім бастіоном реформ в Україні. Політичний тиск був нескінченним, різні пройдисвіти стали вилазити на всіх фронтах і підривати зроблені нами реформи,
– заявила Валерія Гонтарева.
За її словами, влада змогла "піти в атаку" лише з великою фінансовою подушкою. Мовляв, це сталося лише після того, як Україна отримала гроші від МВФ, Європейського банку й Світового банку.
"Це все – рішення продажних судів, рішення повністю некомпетентної Верховної Ради, слабкий економічний блок Кабінету Міністрів України", – резюмувала ексголова НБУ.
Відставка Якова Смолія: коротко
- Яків Смолій 1 липня заявив, що подає у відставку з посади голови Національного банку України. Причиною цього рішення він назвав політичний тиск.
- Тепер постанову про відставку Смолія має підтримати Верховна Рада України. Президент Володимир Зеленський проєкт постанови вже зареєстрував.
- Голова профільного комітету Данило Гетманцев певен, що голосів буде достатньо. Мовляв, опозиція часто критикувала Смолія, тож і підтримає його відставку. 2 липня це питання розгляне профільний комітет.