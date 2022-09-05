Такое мнение 24 каналу озвучил российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Политический и экономический эксперт Валерий Клочок тоже отмечал, что просто так с должности в россии не уходят – там выпадают из окна.

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Кадырова ненавидят все российские силовики

Пионтковский рассказал, что кадырова ненавидят все российские силовики, кроме золотова. Именно его "сватают" на должность министра обороны россии вместо шойгу. Именно поэтому даже на войне в Украине часто можно было видеть, как конфликтуют между собой российские и кадыровские подразделения.

Путин в свое время проиграл войну Чечне. Впрочем, принял рациональное для себя решение – платить дань региону, в виде субсидий. Достаточно посмотреть на возрожденный Грозный. Кадыров же декларирует полную лояльность российским властям и участвует во всех путинских военных авантюрах,

– заметил российский публицист.

Ненависть к кадырову строится на том, что и он сам ненавидит этнических русских. В свое время он даже заявлял, что "первого русского зарезал в 16 лет".

Российские силовики с помощью убийства Немцова пытались убрать кадырова. После этого события путин исчез на 2 недели, но в итоге сумел обуздать бунт силовиков и прикрыть кадырова.

"Состоялся обычный процесс, в результате которого осудили 3 человека, в том числе и кадыровцев", – подчеркнул Пионтковский.

За пределами Чечни кадырова убьют

По его словам, кадыров никуда из Чечни уезжать не будет. За пределами его республики, без его 20-25-тысячной армии его убьют. Поэтому слухи о том, что кадыры возглавит росгвардию вместо золотова, который станет министром обороны вместо шойгу, не будут реализованы.

Кадыров никогда туда не поедет. Его убьют на следующий же день. Он это прекрасно понимает, поэтому никакого перемещения в москву не будет,

– подчеркнул российский оппозиционный политик.

Он добавил, что если кадыров останется без своей должности в Чечне, его и там могут убить. Чеченцы недовольны его союзом с путиным, а без власти кадыров потеряет контроль над своими боевиками.

Кадырова спасает только то, что он "обеспечивает" безопасность Чечни

Пионтковский рассказал, что единственное, что спасает кадырова, это то, что он, дескать, "обеспечивает" безопасность чеченцев. Именно его договоренности с путиным гарантируют, что российские военные в Чечне не будут делать того, что они делали в украинской Буче.

"Он говорит, что в постпутинской россии, которая, как видите, разваливается, именно он обеспечит независимость Чечни. Также добавляет, что власть путина слабеет, защитить его он не может, а те, кто придут после путина, за поражение в Украине отыграются на Чечне", – рассказал Пионтковский.

Индикатор падения режима путина

Российский публицист назвал это заявление первым индикатором падения режима путина, вызванного тем, что падает авторитет самого президента.

Путин еще полностью не опущен. Он будет таким только после подрыва крымского моста и освобождения Херсона. Впрочем он явно ослаб,

– отметил Пионтковский.

Еще одним таким индикатором является то, что путин теряет контроль над силовиками. Они позволяют себе высказывания в сторону Израиля, а путин никогда не был антисемитом. Это значит, что управлять своими силовыми структурами по полной он уже не может.

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