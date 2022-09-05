Таку думку 24 каналу озвучив російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Політичний та економічний експерт Валерій Клочок теж зазначав, що просто так з посади в росії не йдуть – там випадають з вікна.

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Кадирова ненавидять усі російські силовики

Піонтковський розповів, що кадирова ненавидять усі російські силовики, крім золотова. Саме його "сватають" на посаду міністра оборони росії замість шойгу. Саме через це навіть на війні в Україні часто можна було бачити, як конфліктують між собою російські та кадирівські підрозділи.

Путін свого часу програв війну Чечні. Утім прийняв раціональне для себе рішення – платити данину регіону, у вигляді субсидій. Достатньо поглянути на відроджений Грозний. Кадиров же декларує повну лояльність російській владі й бере участь в усіх путінських військових авантюрах,

– зауважив російський публіцист.

Ненависть до кадирова будується на тому, що й він сам ненавидить етнічних росіян. Свого часу він навіть заявляв, що "першого росіянина зарізав у 16 років".

Російські силовики за допомогою вбивства Нємцова намагались прибрати кадирова. Після цієї події путін зник на 2 тижні, але в підсумку зумів приборкати бунт силовиків і прикрити кадирова.

"Відбувся звичайний процес, унаслідок якого засудили 3 людей, зокрема й кадирівців", – наголосив Піонтковський.

За межами Чечні кадирова вб'ють

За його словами, кадиров нікуди з Чечні їхати не буде. За межами його республіки, без його 20 – 25-тисячної армії його вб'ють. Тому чутки про те, що кадиров очолить росгвардію замість золотова, який стане міністром оборони замість шойгу, не будуть реалізовані.

Кадиров ніколи туди не поїде. Його вб'ють наступного ж дня. Він це прекрасно розуміє, тому ніякого переміщення в москву не буде,

– наголосив російський опозиційний політик.

Він додав, якщо кадиров залишиться без своєї посади в Чечні, його й там можуть убити. Чеченці незадоволені його союзом з путіним, а без влади кадиров втратить контроль над своїми бойовиками.

Кадирова рятує лише те, що він "забезпечує" безпеку Чечні

Піонтковський розказав, що єдине, що рятує кадирова, це те, що він, мовляв, "забезпечує" безпеку чеченців. Саме його домовленості з путіним гарантують, що російські військові в Чечні не робитимуть того, що вони робили в українській Бучі.

"Він говорить, що в постпутінській росії, котра, як бачите, розвалюється, саме він забезпечить незалежність Чечні. Також додає, що влада путіна слабшає, захистити його він не може, а ті, хто прийдуть після путіна, за поразку в Україні відіграються на Чечні", – розповів Піонтковський.

Індикатор падіння режиму путіна

Російський публіцист назвав цю заяву першим індикатором падіння режиму путіна, яке викликане тим, що падає авторитет самого президента.

Путін ще повністю не опущений. Він буде таким лише після підриву кримського мосту й звільнення Херсона. Утім він явно ослаб,

– зазначив Піонтковський.

Ще одним таким індикатором є те, що путін втрачає контроль над силовиками. Вони дозволяють собі висловлювання в бік Ізраїлю, а путін ніколи не був антисемітом. Це означає, що керувати своїми силовими структурами на повну він уже не може.

Піонтковський про "відставку" кадирова: дивіться відео

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