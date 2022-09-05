Так называемый "глава" чечни начал борьбу за власть в постпутинской россии и считает войну против Украины проигранной кремлем. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский.

Обратите внимание В россии так не уходят с должности – там "выпадают" из окон, – эксперт об отставке кадырова

кадыров в "постпутинизме"

Эксперт убежден, что глава кремля владимир путин не вызывает кадырова в москву. Это, по его мнению, делают путинские силовики, которые "ненавидят его всю жизнь".

Я готов спорить, что не поедет он в москву. Он прекрасно понимает, что его туда вызывают, чтобы всадить пулю в затылок. Он начинает довольно сложную игру в уже постпутинской, в его представлении, россии. Он сделал фальшивое заявление, поэтому в москву не поедет,

– объяснил Пионтковский.

По его словам, кадыров будет пытаться действовать осторожно, поэтому не решится даже на поездку в Саудовскую Аравию.

"Он вполне путинский проект. У него немало "кровников", а также его ненавидит российские силовики. Они считали, что путин слишком мягкий и фактически передал полную власть "кадыровцам" в чечне. Более того, он выплачивает огромную дань за то, что они с ним не борются и даже в каких-то путинских авантюрах участвуют", – рассказал обозреватель.

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Борьба за тело россии

Специалист добавляет, что всем этим силовики очень недовольны и даже этого не скрывают.

Он уже делит власть в постпутинской россии. Главная задача для него – сохранить де-факто независимость чечни, которой она пользуется сейчас, и превратить ее в де-юре независимость. Он играет в эту игру. А войну против Украины он справедливо считает проигранной москвой,

– подчеркнул аналитик.

Эксперт делает вывод, что кадыров принимает участие в борьбе "за еще не остывшее тело россии, а не за кресло путина".

"Борьба начинается очень серьезная. Он именно тот, кто сделал первый шаг в этой борьбе. И это понятно, потому что он имеет значительную независимость в россии", – резюмировал Пионтковский.

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