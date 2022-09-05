Так званий "глава" Чечні розпочав боротьбу за владу у постпутінській росії й вважає війну проти України програною кремлем. Про це 24 каналу розповів російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський.

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кадиров у "постпутінізмі"

Експерт переконаний, що глава кремля владімір путін не викликає кадирова до москви. Це, на його думку, роблять путінські силовики, які "ненавидять його все життя".

Я готовий битися об заклад, що не поїде він до москви. Він чудово розуміє, що його туди викликають, щоб всадити кулю в потилицю. Він починає досить складну гру у вже "постпутінській", у його уявленні, росії. Він зробив фальшиву заяву, тому до москви не поїде,

– пояснив Піонтковський.

За його словами, кадиров намагатиметься діяти обережно, тому не зважиться навіть на поїздку до Саудівської Аравії.

"Він цілком путінський проєкт. У нього чимало "кровників", а також його ненавидить російські силовики. Вони вважали, що путін занадто м'який й фактично передав повну владу "кадировцям" у Чечні. Щобільше, він виплачує величезну данину за те, що вони з ним не борються й навіть у якихось путінських авантюрах беруть участь", – розповів оглядач.

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Боротьба за тіло росії

Фахівець додає, що цим всім силовики дуже незадоволені й навіть цього не приховують.

Він уже ділить владу в "постпутінській" росії. Головне завдання для нього – зберегти де-факто незалежність Чечні, якою вона користується зараз, і перетворити її на де-юре незалежність. Він грає у цю гру. А війну проти України він справедливо вважає програною москвою,

– підкреслив аналітик.

Експерт робить висновок, що кадиров бере участь у боротьбі "за тіло росії, що ще не охололо, а не за крісло путіна".

"Боротьба розпочинається дуже серйозна. Він саме той, хто зробив перший крок у цій боротьбі. І це зрозуміло, тому що він має значну незалежність в росії", – резюмував Піонтковський.

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