Отставка руководства Гостаможслужбы не остановила злоупотреблений на региональном уровне, – политолог

Прошедшая в феврале волна кадровых отставок в руководстве Государственной Таможенной службы, не привела к закрытию теневых схем на уровне региональных таможен.

Об этом заявил политолог Николай Давидюк, комментируя проверки Государственного бюро расследований, которые сейчас продолжаются на таможне.

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Скандал на Волынской таможне, где ДБР разоблачило незаконную схему масштабного вывоза металлолома в страны ЕС с убытком для государства на 350 миллионов гривен – лишь часть общей картины, отмечает политолог. Он отмечает, что большие объемы вывоза металлолома по сомнительным сертификатам идут также через Львовскую и Ровенскую таможни. Как следствие бесконтрольного вывоза этого сырья возникает его дефицит в Украине, поэтому останавливаются металлургические заводы.

Можно констатировать, что отставка руководителей Гостаможслужбы не привела к прекращению злоупотреблений на уровне региональных таможен. К тому же, некоторые заместители председателя Таможни, которых называли ответственными за серые схемы, вовремя "пошли на больничный" и до сих пор сохраняют должность, несмотря на решение Правительства,

– отметил Николай Давидюк.

По оперативным данным, обнародованным накануне ДБР, в течение 2022 – 2023 годов в результате действия теневой схемы через Волынскую таможню в страны ЕС было вывезено около 45 тысяч тонн металлолома.

Ранее сообщалось, что украинские экспортеры металлолома черных металлов в феврале 2023 года вывезли в страны ЕС около 15 тысяч тонн сырья, что является историческим максимумом на этом экспортном направлении. При этом СМИ отмечают, что неофициальные расценки таможенников по пропуску металлолома сомнительного происхождения составляют от 60 до 100 долларов с каждой тонны.