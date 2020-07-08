Почти неделю Нацбанк существует без постоянного руководителя, ведь Верховная Рада уволила его бывшего главу Якова Смолия, а нового пока не назначила. Главные кандидаты на пост главы Нацбанка, о которых активно говорили в обществе, от возможного назначения отказываются. Почему – читайте дальше.

Кандидаты заверили, что точно знают каким должен быть глава НБУ, но на себя эту ответственность брать не хотят, сообщает 24 канал.

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Главные кандидаты на пост главы Нацбанка, о которых говорили в СМИ:

председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев ;

; экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов ;

; экс-глава правления Райффайзен банк Аваль Владимир Лавренчук.

"Все эти фамилии назывались. Список очень длинный. Президент очень тщательно изучает этот вопрос", – рассказал министр финансов Сергей Марченко.

Впрочем все перечисленные кандидаты "открещиваются" как от кулуарных слухов и сплетен в телеграм-каналах, так и от собственных амбиций занять эту должность.

Сергей Марченко / Фото Финансовый клуб

"Невозможно меня поставить на такую ​​должность в течение одного года после окончания позиции министра. Во-вторых, есть лучшие кандидаты. Думаю, возможно, через 5-10 лет, мне еще нужно опыта набраться", – пояснил свою позицию Милованов.

В то же время Гетманцев убеждал, что даже если обсуждают его кандидатуру, то он все равно уверен, что главой НБУ должен быть банкир, а у него нет такого опыта.

Владимир Лавренчук также заверил, что не считает себя кандидатом на эту должность, ведь политики якобы требуют человека с другим вектором.

► Кирилл Шевченко

До сих пор наиболее вероятным претендентом называли и банкира Кирилла Шевченко, председателя Правления государственного Укргазбанка. Тимофей Милованов уверен, что он является лучшим кандидатом на эту должность.

"Кирилл Шевченко наиболее оптимальный кандидат, но это не гарантировано. Говорят о Богдане Данилишине, говорят о Елене Щербаковой. А я думаю, что Кирилл Шевченко был бы очень хорошим кандидатом", – подытожил Милованов.

Кирилл Шевченко / Фото Дело

Сейчас НБУ работает по схеме, наработанной Смолием, которую продолжает его заместитель Екатерина Рожкова. Независимые эксперты убеждены, что изменения в политике банка точно будут. Хорошие или плохие – зависит от нового руководителя, которого должен избрать лично Владимир Зеленский.

► Каким может быть новое назначение

Экс-министр экономического развития и известный экономист Павел Шеремета предостерег, что, учитывая предыдущие назначения, этого человека могут выбрать прежде всего по критерию личной преданности президенту, а не профессионализма.

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"Мы не знаем, какие кандидатуры есть сейчас, но мы знаем, кого президент подал на Раду в ноябре 2019 года на место Милованова. Президент выбрал человека родом из Кривого Рога", – сказал Шеремета.

Каким в конце концов будет выбор президента, украинцы узнают, возможно, уже на следующей неделе. Тогда состоится последняя в этом сезоне сессия Верховной Рады. Если же нет – Нацбанк без главы может остаться до осени.