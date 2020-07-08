Советник президента по вопросам экономики Олег Устенко и Ярослав Железняк из фракции "Голос" прокомментировали отставку главы Нацбанка Якова Смолия. Он заявил, что уходит с поста из-за политического давления. Однако советник президента считает, никакого давления не было. В то же время Железняк защищает политику Нацбанка последних лет.

Почему у президента недовольны политикой Нацбанка

Устенко подтвердил, что экс-глава НБУ Смолий заявил только о политическом давлении и больше дополнительных объяснений относительно том, что он имел в виду, не было.

Проблема Смолия и руководства НБУ заключалась в том, что они ошибочно воспринимали недостаточно эффективную коммуникационную политику, которую они строили, с политическим давлением. Нет ничего плохого в том, что нардепы, представители коммерческих банков хотели бы слышать объяснения от руководства Нацбанка относительно тех шагов, которые они делают. Это точно не означает давление,

– подтвердил Устенко.

Что говорит оппозиция?

"Я не помню, чтобы у президента были полномочия, которые дают ему возможность увольнять главу НБУ. Политическое давление было, оно бывает разным", – отметил Ярослав Железняк.

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Он считает, что из-за пропасти в бюджете, единственный шанс президента и его команды – печатать деньги. Это и было основной причиной отставки Смолия.

О политике НБУ за предыдущие 6 лет

► Что считают у президента?

Там говорят, что политика НБУ была достаточно взвешенной в последнее время. Сначала, в 2014 – 2016 годах были достаточно серьезные проблемы – цены выросли вдвое, гривна потеряла две трети своей стоимости, резко выросли кредиты. Однако это не касается господина Смолия, потому что это происходило раньше.

"Но когда происходит девальвация местной денежной единицы, то банковская система вынужденно увеличивает капитал своих банков. Большинство надеется на государство, есть потребность дополнительных денег. Понятно, что налогоплательщиков никто не спрашивал", – заявил Устенко.

► Что об этом думает оппозиция?

Ярослав Железняк из партии "Голос" считает, что политика НБУ была аргументированной.

Для меня главный показатель, председатель НБУ выполнял свою работу эффективно: он пришел два года назад – курс (доллара – 24 канал) был 26, идет – курс 26. Инфляция и учетная ставка – сверхнизкие,

– подчеркнул Железняк.

Он считает, что политическое давление и недовольство Смолием заключались в том, что от него требовали повысить курс доллара, то есть снизить гривну. Он отметил, что худшее, что можно было сделать в период кризиса – это уволить председателя НБУ и не назначить нового.

Смотрите полностью спор между Олегом Устенко и Ярославом Железняком: