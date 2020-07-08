Радник президента з питань економіки Олег Устенко та Ярослав Железняк із фракції "Голос" прокоментували відставку голови Нацбанку Якова Смолія. Він заявив, що йде з посади через політичний тиск. Проте радник президента вважає, ніякого тиску не було. Натомість Железняк захищає політику Нацбанку останніх років.

Чому в президента невдоволені політикою Нацбанку

Устенко ствердив, що ексголова НБУ Смолій заявив тільки про політичний тиск і більше додаткових пояснень про те, що він мав на увазі, не було.

Проблема Смолія й керівництва НБУ полягала в тому, що вони помилково сприймали не досить ефективну комунікаційну політику, яку вони будували, з політичним тиском. Немає нічого поганого в тому, що нардепи, представники комерційних банків хотіли б чути пояснення від керівництва Нацбанку щодо тих кроків, які вони роблять. Це точно не означає тиск,

– ствердив Устенко.

Що каже опозиція?

"Я не пам'ятаю, щоб у президента були повноваження, які дають йому можливість звільняти голову НБУ. Політичний тиск був, він буває різним", – зазначив Ярослав Железняк.

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Він же вважає, що через прірву в бюджеті, єдиний шанс президента і його команди – друкувати гроші. Це й було основною причиною відставки Смолія.

Про політику НБУ попередніх 6 років

► Що вважають у президента?

Там кажуть, що політика НБУ була досить виваженою останнім часом. Спочатку, у 2014 – 2016 роках були досить серйозні проблеми – ціни виросли вдвічі, гривня втратила дві третини своєї вартості, різко зросли кредити. Проте це не стосується пана Смолія, бо це відбувалося раніше.

"Але коли відбувається девальвація місцевої грошової одиниці, то банківська система вимушено збільшує капітал своїх банків. Більшість сподівається на державу, є потреба додаткових грошей. Зрозуміло, що платників податків ніхто не запитував", – заявив Устенко.

► Що про це думає опозиція?

Ярослав Железняк із партії "Голос" вважає, що політика НБУ була аргументованою.

Для мене головний показник, що голова НБУ виконував свою роботу ефективно: він прийшов два роки тому – курс (долара – 24 канал) був 26, йде – курс 26. Інфляція та облікова ставка – наднизькі,

– наголосив Железняк.

Він вважає, що політичний тиск і невдоволення Смолієм полягали в тому, що від ньоговимагали підвищити курс долара, тобто знизити гривню. Він також зазначив, що найгірше, що можна було зробити в період кризи – це звільнити голову НБУ й не призначити нового.

Дивіться повністю суперечку між Олегом Устенком та Ярославом Железняком: