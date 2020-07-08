Майже тиждень Нацбанк існує без постійного очільника, адже Верховна Рада звільнила його колишнього голову Якова Смолія, а нового поки не призначила. Головні кандидати на посаду голови Нацбанку, про яких активно говорили у суспільстві, від ймовірного призначення відмовляються. Чому саме – читайте далі.

Кандидати запевнили, що точно знають яким має бути голова НБУ, але на себе цю відповідальність брати не хочуть, повідомляє 24 канал.

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Головні кандидати на посаду голови Нацбанку, про яких говорили у ЗМІ:

голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев;

ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов;

ексголова правління Райффайзен банку Аваль Володимир Лавренчук.

"Всі ці прізвища називались. Список дуже довгий. Президент дуже ретельно вивчає це питання", – розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

Втім усі перелічені кандидати "відхрещуються" як від кулуарних чуток і пліток в телеграм-каналах, так і від власних амбіцій посісти цю посаду.



Сергій Марченко / Фото Фінансовий клуб

"Неможливо мене поставити на таку посада впродовж одного року після закінчення позиції міністра. По-друге, є кращі кандидати. Думаю, можливо, через 5-10 років, мені ще потрібно досвіду набратись", – пояснив свою позицію Милованов.

Водночас Гетманцев переконував, що навіть якщо обговорюють його кандидатуру, то він все одно впевнений, що головою НБУ повинен бути банкір, а в нього немає такого досвіду.

Володимир Лавренчук також запевнив, що не вважає себе кандидатом на цю посаду, адже політики нібито вимагають людину з іншим вектором.

► Кирил Шевченко

До сьогодні найбільш вірогідним претендентом називали і банкіра Кирила Шевченка, голову Правління державного Укргазбанку. Тимофій Милованов впевнений, що він є найкращим кандидатом на цю посаду.

"Кирил Шевченко найбільш оптимальний кандидат, але це не гарантовано. Кажуть про Богдана Данилішина, кажуть про Єлену Щербакову. А я думаю, що Кирил Шевченко був би дуже гарним кандидатом", – підсумував Милованов.



Кирил Шевченко / Фото Дело

Наразі НБУ працює за схемою, напрацьованою Смолієм, яку продовжує його заступниця Катерина Рожкова. Незалежні експерти переконані, що зміни в політиці банку точно будуть. Хороші чи погані – залежить від нового керівника, якого має обрати особисто Володимир Зеленський.

► Яким може бути нове призначення

Ексміністр економічного розитку і відомий економіст Павло Шеремета застеріг, що з огляду на попередні призначення, цю людину можуть обрати насамперед за критерієм особистої відданості президенту, а не професійності.

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"Ми не знаємо, які кандидатури зараз є, але ми знаємо кого президент подав на Раду в листопаді 2019 року на місце Милованова. Президент обрав людину родом з Кривого Рогу", – сказав Шеремета.

Яким врешті буде вибір президента українці дізнаються, можливо, вже наступного тижня. Тоді відбудеться остання в цьому сезоні сесія Верховної Ради. Якщо ж ні – Нацбанк без очільника може залишитися до осені.