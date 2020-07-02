Накануне глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке, заявив о политическом давлении. Есть информация о нескольких претендентах на кресло главы Нацбанка. Среди них – бывший председатель правления "Райффайзен банка Аваль" Владимир Лавренчук.

Пока переговоров с Лавренчуком по этому вопросу не было. Об этом он рассказал в прямом эфире 24 канала.

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Банкир отметил, что на протяжении многих лет, начиная с 2014 года, публично и на профессиональных совещаниях поддерживал стратегию НБУ, которую основала Валерия Гонтарева и продолжил Яков Смолий.

Считаю, что эта стратегия была очень амбициозной. Очевидно, я являюсь ее сторонником. Поэтому не ожидаю, что сейчас будет для меня приглашение. Потому что смена Смолия – это именно пересмотр этой стратегии,

– объяснил он.

Лавренчук также добавил, что не ждет предложения возглавить Нацбанк и считает, что ожидать его было бы неправильно. Так как он ассоциируется со стратегией, которая была в течение последних 5 лет. А она, по его мнению, была верной.

Обратите внимание! Лавренчук уже был кандидатом на должность главы НБУ после отставки Валерии Гонтаревой.

"Сейчас этот возникающий риск является угрозой для Украины. Но такова политическая воля", – подытожил он.

Комментарий Лавренчука для 24 канала: смотрите видео

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