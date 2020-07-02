Напередодні голова НБУ Яків Смолій написав заяву про відставку, заявивши про політичний тиск. Є інформація про кількох претендетів на крісло очільника Нацбанку. Серед них – колишній голова правління "Райффайзен банку Аваль" Володимир Лавренчук.

Наразі перемовин з Лавренчуком щодо цього питання не було. Про це він розповів у прямому ефірі 24 каналу.

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Він наголосив, що впродовж багатьох років, починаючи з 2014 року, публічно та на професійних нарадах підтримував стратегію НБУ, яку започаткувала Валерія Гонтарева та продовжив Яків Смолій.

Вважаю, що ця стратегія була дуже амбіційною була. Очевидно, я є її прихильником. Тому не очікую, що зараз буде для мене запрошення. Адже зміна Смолія – це саме є перегляд цієї стратегії,

– пояснив Лавренчук.

Банкір додав, що не чекає на пропозицію очолити Нацбанк і вважає, що очікувати цього було б неправильно. Адже він асоціюється зі стратегією, яка була протягом останніх 5 років. Вона, на його думку, була вірною.

Зверніть увагу! Лавренчук вже був кандидатом на посаду голови НБУ після відставки Валерії Гонтаревої.

"Зараз цей ризик, який виникає, є загрозою для України. Але такою є політична воля", – підсумував він.

Коментар Лавренчука для 24 каналу: дивіться відео

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