Відставка Смолія: Лавренчук розповів, чи претендує на його місце
Напередодні голова НБУ Яків Смолій написав заяву про відставку, заявивши про політичний тиск. Є інформація про кількох претендетів на крісло очільника Нацбанку. Серед них – колишній голова правління "Райффайзен банку Аваль" Володимир Лавренчук.
Наразі перемовин з Лавренчуком щодо цього питання не було. Про це він розповів у прямому ефірі 24 каналу.
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Він наголосив, що впродовж багатьох років, починаючи з 2014 року, публічно та на професійних нарадах підтримував стратегію НБУ, яку започаткувала Валерія Гонтарева та продовжив Яків Смолій.
Вважаю, що ця стратегія була дуже амбіційною була. Очевидно, я є її прихильником. Тому не очікую, що зараз буде для мене запрошення. Адже зміна Смолія – це саме є перегляд цієї стратегії,
– пояснив Лавренчук.
Банкір додав, що не чекає на пропозицію очолити Нацбанк і вважає, що очікувати цього було б неправильно. Адже він асоціюється зі стратегією, яка була протягом останніх 5 років. Вона, на його думку, була вірною.
"Зараз цей ризик, який виникає, є загрозою для України. Але такою є політична воля", – підсумував він.
Коментар Лавренчука для 24 каналу: дивіться відео
Яків Смолій подав у відставку: що відомо
- 1 липня Смолій подав у відставку з посади голови НБУ. Хоча раніше заявляв, що має намір залишатися на посаді голови до кінця своєї каденції – 2025 року. Нацбанк він очолив в березні 2018 року.
- Причиною відставки Смолій назвав систематичний політичний тиск на керівництво НБУ.
- В Офісі Президента заявили, що правління НБУ продовжуватиме свою діяльність на засадах незалежності та професійності.
- Голова комітету з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев вважає, що відставка Смолія може вплинути на відносини з МВФ.
- Якщо відставку затвердять, то обов'язки глави Нацбанку виконуватиме його перша заступниця – Катерина Рожкова.