Политическое напряжение и конфликты были вокруг почти всех руководителей НБУ, особенно во время экономического кризиса.

Типова ситуація

Про відставку Смолія з посади голови НБУ. Насправді, ситуація достатньо типова. З другого головування в НБУ Віктора Ющенка всі керівники Нацбанку йшли з посади за власним бажанням (іноді на іншу посаду). Жоден не працював на цій посаді повний термін повноважень (крім першого головування в НБУ В.Ющенка).

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При кожному новому президентові України мінявся і голова Нацбанку. Тільки президент Л.Кучма залишив В.Ющенка на посаді голови Нацбанку, а після свого переобрання очільником держави навіть призначив Віктора Андрійовича керівником Уряду. За часів президентства П.Порошенка голова Нацбанку змінювався двічі.

Політична напруга і конфлікти були навколо майже всіх керівників НБУ, особливо під час економічної кризи. Навколо Смолія великої напруги не було (він діяв обережно і уникав конфліктів), але критика була.