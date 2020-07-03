Відставка Смолія: чому не варто дивуватись
Політична напруга і конфлікти були навколо майже всіх керівників НБУ, особливо під час економічної кризи.
Типова ситуація
Про відставку Смолія з посади голови НБУ. Насправді, ситуація достатньо типова. З другого головування в НБУ Віктора Ющенка всі керівники Нацбанку йшли з посади за власним бажанням (іноді на іншу посаду). Жоден не працював на цій посаді повний термін повноважень (крім першого головування в НБУ В.Ющенка).
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При кожному новому президентові України мінявся і голова Нацбанку. Тільки президент Л.Кучма залишив В.Ющенка на посаді голови Нацбанку, а після свого переобрання очільником держави навіть призначив Віктора Андрійовича керівником Уряду. За часів президентства П.Порошенка голова Нацбанку змінювався двічі.
Політична напруга і конфлікти були навколо майже всіх керівників НБУ, особливо під час економічної кризи. Навколо Смолія великої напруги не було (він діяв обережно і уникав конфліктів), але критика була.
Чому з'явилася ця заява?
Деталей ми не знаємо. Можливо вони з'являться пізніше. Щодо "політичного тиску", так про нього можуть заявити всі керівники центральних установ державної влади – від президента і прем'єр-міністра до генпрокурора і окремих міністрів, особливо міністра внутрішніх справ. Навряд причиною для цієї заяви став збір підписів парламентарів за відставку Смолія.
Більш серйозна річ – постанова парламенту щодо визнання роботи Національного банку незадовільною. Але це скоріше наслідок, ніж причина ситуації навколо Смолія. Думаю, що поєдналися два чинники – протистояння між радою НБУ і очільником Нацбанку та загострення протиріч навколо політики Нацбанку, зокрема щодо взаємодії з урядом відносно сприянню економічному розвитку. Рада НБУ заблокувала деякі кадрові рішення голови НБУ, та й взагалі це давнє протистояння.
До речі, керівника Ради НБУ Б.Данилишина вважають одним з можливих претендентів на посаду нового голови НБУ. Дехто називає його людиною Коломойського. Це велике спрощення. Мені здається, що треба враховувати самостійні політичні амбіції пана Богдана. Він був свого часу міністром, зараз претендує на статус президента НАНУ. Не виключаю, що він хоче стати і головою НБУ.
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Слід також враховувати, що Смолія багато хто в парламенті і частково в команді президента Зеленського вважають людиною Гонтаревої. І ненависть до Гонтарєвої може певною мірою передаватися і на Смолія. Але головне – це гостра дискусія щодо більш активної ролі Нацбанку в сприянні відновленню економічного зростання в Україні.