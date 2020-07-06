Финансовый комитет Рады не собирался увольнять главу Нацбанка Якова Смолия с должности. Там его работу в Нацбанке критиковали, но отставка чиновника стала настоящей неожиданностью для парламентариев.

Об этом рассказал председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Liga.net.

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Отставка Смолия для всех была полной неожиданностью. В НБУ при нем были и ошибки, и хорошее. Ошибки мы всегда откровенно обсуждали и всегда находили понимание. И тут вдруг такое заявление. Я считаю, что оно неадекватно обстоятельствам. Тем более в такой сложный период,

– отметил он.

"Слуга народа" добавил: комитет, готовя проект постановления с критической оценкой НБУ, якобы хотел дать политическую оценку без юридических последствий.

"Было два варианта постановления, второй – гораздо жестче. Там предлагалось признать Смолия утратившим деловую репутацию. Мы проголосовали против..." – сказал Гетманцев.

Что еще сказал нардеп о критике НБУ:

Проект постановления с критической оценкой Нацбанка был "чисто политической оценкой" и не имел юридических последствий.

Смолия увольнять не собирались, а текст постановления готовил Дубинский.

Свою мотивацию относительно критики НБУ Гетманцев объяснил так:

Мы обязаны поднимать проблемные вопросы и обсуждать их. Прошлой осенью мы начали свою деятельность с принятия закона о СПЛИТ, что усилило НБУ. Этой весной приняли банковский закон – он еще больше усилил НБУ и Фонд гарантирования вкладов. Этот процесс не может быть односторонним, тем более, что к Национальному банку у нас есть много вопросов.

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