Ми не збиралися звільняти Смолія, – Гетманцев
Фінансовий комітет Ради не збирався звільняти голову Нацбанку Якова Смолія з посади. Там його роботу у Нацбанку критикували, але відставка чиновника стала для парламентарів справжньою несподіванкою.
Про це розповів голова комітету Ради із питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю Liga.net.
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Відставка Смолія для всіх було повною несподіванкою. У НБУ при ньому були і помилки, і хороше. Помилки ми завжди відверто обговорювали і завжди знаходили розуміння. І тут раптом така заява. Я вважаю, що вона неадекватна обставинам. Тим більше в такий складний період,
– зауважив він.
"Слуга народу" додав: комітет, готуючи проєкт постанови з критичною оцінкою НБУ, начебто хотів дати політичну оцінку без юридичних наслідків.
"Було два варіанти постанови, другий – набагато жорсткіший. Там пропонувалося визнати Смолія таким, що втратив ділову репутацію. Ми проголосували проти…" – сказав Гетманцев.
Що ще сказав нардеп про критику НБУ:
- Проєкт постанови з критичною оцінкою Нацбанку був "чисто політичною оцінкою" та не мав юридичних наслідків.
- Смолія звільняти не збиралися, а текст постанови готував Дубінський.
- Свою мотивацію щодо критики НБУ Гетманцев пояснив так:
Ми зобов'язані підіймати проблемні питання та обговорювати їх. Минулої осені ми почали свою діяльність із прийняття закону про СПЛІТ, що посилило НБУ. Цієї весни прийняли банківський закон – він ще більше посилив НБУ і Фонд гарантування вкладів. Цей процес не може бути одностороннім, тим більше, що до Національного банку у нас є багато питань.
Відставка Смолія: основне
- Яків Смолій 1 липня заявив, що подає у відставку з посади голови НБУ через політичний тиск.
- Згодом Володимир Зеленський зареєстрував у Раді відповідний проєкт постанови, а нардепи 3 липня відставку підтримали.
- Багато економістів, представників міжнародних організацій підтримали Смолія.
- ЗМІ заявили, що відставка стала наслідком суперечки з президентом, а глава НБУ відреагував емоційно.
- Наразі тимчасовою виконувачкою обов'язків голови НБУ є Катерина Рожкова.