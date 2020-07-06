Фінансовий комітет Ради не збирався звільняти голову Нацбанку Якова Смолія з посади. Там його роботу у Нацбанку критикували, але відставка чиновника стала для парламентарів справжньою несподіванкою.

Про це розповів голова комітету Ради із питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю Liga.net.

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Відставка Смолія для всіх було повною несподіванкою. У НБУ при ньому були і помилки, і хороше. Помилки ми завжди відверто обговорювали і завжди знаходили розуміння. І тут раптом така заява. Я вважаю, що вона неадекватна обставинам. Тим більше в такий складний період,

– зауважив він.

"Слуга народу" додав: комітет, готуючи проєкт постанови з критичною оцінкою НБУ, начебто хотів дати політичну оцінку без юридичних наслідків.

"Було два варіанти постанови, другий – набагато жорсткіший. Там пропонувалося визнати Смолія таким, що втратив ділову репутацію. Ми проголосували проти…" – сказав Гетманцев.

Що ще сказав нардеп про критику НБУ:

Проєкт постанови з критичною оцінкою Нацбанку був "чисто політичною оцінкою" та не мав юридичних наслідків.

Смолія звільняти не збиралися, а текст постанови готував Дубінський.

Свою мотивацію щодо критики НБУ Гетманцев пояснив так:

Ми зобов'язані підіймати проблемні питання та обговорювати їх. Минулої осені ми почали свою діяльність із прийняття закону про СПЛІТ, що посилило НБУ. Цієї весни прийняли банківський закон – він ще більше посилив НБУ і Фонд гарантування вкладів. Цей процес не може бути одностороннім, тим більше, що до Національного банку у нас є багато питань.

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