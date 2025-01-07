Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, заметив, что отставка Трюдо – конец эпохи. Он находился у власти более 9 лет, которыми может гордиться. Хотя, конечно, обошлось не без проблем. В Канаде выросло количество мигрантов, стоимость жизни и т.п.

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Что будет с поддержкой Украины

Как отметил Джигун, поддержка Либеральной партии под руководством Трюдо существенно снизилась. По состоянию на сейчас консерваторы, которые почти 10 лет находились в оппозиции, имеют большую поддержку среди населения.

Сейчас важно, кто именно возглавит Либеральную партию после отставки Трюдо. Тут Украине нечего бояться.

Думаю, что будет ставка на сильных кандидатов. Тут тихим технократом не обойдешься, потому что нужно вести партию на выборы. Поэтому нужны люди типа Христи Фриланд, которая является этнической украинкой. Или же Мелани Жоли, которая является большой подругой украинского народа. Поэтому думаю, что власть будет в проукраинских руках,

– считает Джигун.

В личных разговорах представители Консервативной партии Канады утверждают, что поддержка Украины не изменится, если они придут к власти.

Однако тут есть другие риски. По мнению Джигуна, канадские консерваторы так или иначе могут оглядываться на трампистов. И важно, чтобы тут не было каких-то подводных камней.

Пагубное влияние Трампа на международную политику может несколько заразить канадское общество. Канадских консерваторов можно назвать определенным отражением трампизма, но в более скромном измерении. Важно, если что-то не сложится в американо-украинских отношениях, чтобы трамписты не начали давить на Канаду, чтобы она перестала быть громким проукраинским голосом в G7, НАТО и других международных площадках,

– отметил Джигун.

Парламентские выборы в Канаде запланированы на октябрь 2025 года. Есть вероятность досрочных выборов, но пока непонятно, пойдут ли там на такой шаг.

Добавим, недавно Христя Фриланд ушла в отставку с поста министра финансов. Одна из причин – противоречия с Трюдо.

Известно, что Трюдо будет находиться на посту премьер-министра Канады до того времени, как Либеральная партия выберет нового лидера. На этом фоне новоизбранный президент США Дональд Трамп снова вспомнил о своем предложении Канаде присоединиться к Соединенным Штатам. Также он угрожал ввести 25% пошлины на товары из Канады.