Фракция "Европейская солидарность" инициировала сбор подписей народных депутатов за отставку министра по делам ветеранов Виталия Кима. Причиной стали его недавние высказывания о военных и ветеранах, которые вызвали возмущение в ветеранском сообществе.

Об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

Почему требуют уволить Виталия Кима?

Ирина Геращенко отметила, что требование об отставке министра связано не только с его последними заявлениями, но и с работой возглавляемого им ведомства. Среди претензий она назвала бездействие министерства, непонимание основ ветеранской политики, отсутствие эмпатии и надлежащей коммуникации.

В то же время речь идет о инициативе по отставке и сборе подписей, а не о принятом парламентом решении.

Напомним, министр по делам ветеранов Виталий Ким вы вызвал возмущениеь среди военных и ветеранов своими заявлениями о возможном росте преступности после войны и психологической реабилитации защитников. В частности, он предположил, что часть военных сможет самостоятельно справиться с психологическими травмами, а работу психологов назвал маркетинговой историей. Его слова вызвали волну критики и призывы покинуть пост.