12:40
2 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ МЕЛЬНИЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Хитрый Пу. Ода отходам
      Вєсті Кремля
      20:24, 29 февраля
      Вести.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко спасет Киев
      Вєсті.UA
      18:16, 29 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ МЕЛЬНИЧУК
      БЛОГ Михаил Дубинянский
      Историк, публицист, политический обозреватель

      Кабмин разлюбил Гончарука, или День твой последний приходит, буржуй?

      -
      Алексей Гончарук / Кабинет Министров Украины

      Уже послезавтра страна может проводить в отставку Алексея Гончарука. Если это действительно случится, соотечественники вряд ли станут тосковать по молодому премьер-министру.

      За полгода число украинцев, полностью поддерживающих правительство, уменьшилось до 6%, а уровень недоверия к нему вырос почти до 65%.

      Что ж, в Украине никого не удивишь нелюбовью к власть имущим. Необычно другое: Кабмин Гончарука разлюбили, несмотря на отсутствие традиционного для Украины коррупционного компромата. Среди грехов, инкриминируемых Алексею Валерьевичу и его коллегам, не фигурируют ни взятки, ни откаты, ни казнокрадство.

      Обратите внимание: Назначение нового-старого Тигипко премьером: провал новой власти?

      А ведь на протяжении многих лет считалось, что именно коррупция – главный отечественный бич. Что причина народного недовольства правящей элитой – ее нечистоплотность. Что верхи воруют – и поэтому низы негодуют. Или все-таки не поэтому?

      Все встанет на свои места, если мы признаем: в XXI веке за обличением коррупции часто скрывается популярная в прошлом столетии классовая борьба. На смену прадедовскому "Буржуи наживаются за счет трудящихся!" пришло осовремененное "Коррупционеры наживаются за счет общества!" Будучи замещен антикоррупционной повесткой, классовый протест облагородился и перестал ассоциироваться с дискредитированным коммунизмом. Ругать богатых – значит уподобляться Шарикову, но ругать богатых коррупционеров – достойная и прогрессивная европейская практика.

      Когда украинцы дружно возмущались коррупцией, то фактически большая часть из них была возмущена имущественным расслоением в бедной стране. И если продвинутый интеллектуал подразумевал под "борьбой с коррупцией" демонополизацию, либерализацию и прозрачные правила; то для обывателя "борьба с коррупцией" означала раскулачивание толстосумов с их роскошными особняками, автомобилями и яхтами.

      При этом было практически невозможно различить протест против незаконного обогащения и протест против обогащения как такового: в Украине одно совпадало с другим слишком часто.

      Но прецедент Гончарука и компании позволил в кои-то веки отделить мух от котлет. И, наконец, ответить на вопрос, что же действительно злит широкие массы: нечистоплотность или неравенство?

      Сокрушительным ударом по имиджу Кабмина стал январский скандал с зарплатами министров. Жалобы госпожи Новосад на недостаточный оклад в полторы тысячи долларов покоробили страну, где для большинства работающих граждан недостижима даже 1000 долларов в месяц. Честное министерское признание выглядело не меньшим плевком в душу, чем вилла какого-нибудь коррупционера на Лазурном берегу. А новые коммунальные платежки вкупе с урезанием субсидий лишь укрепили антинародную репутацию правительства.

      Избежав обвинений в коррупции, молодые министры все равно предстали в глазах населения зажравшимися буржуями, бесконечно далекими от маленького украинца. Оказалось, что честность – не панацея от бедности. Что верхи могут не воровать – но от этого низы не перестанут чувствовать себя обделенными. И если в среду нам суждено проститься с премьером Гончаруком, то стоит поблагодарить Алексея Валерьевича за поучительный эксперимент. Кто знает: возможно, повторить этот опыт в отечественных реалиях больше не удастся.

      Читайте также: Кастинг стартовал: кто, вероятно, может занять кресло премьер-министра

      Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции
      сегодня
      Автор: Михаил Дубинянский
      Теги: Новости политики Новости Украины Алексей Гончарук Отставка Гончарука Новое правительство Публикации
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Кабмин разлюбил Гончарука, или День твой последний приходит, буржуй?
      Михайло Дубинянський
      сегодня , 11:02 История одного банкротства: Почему силовики и военные больше не покупают КрАЗы
      Соня Волошин
      24 февраля , 14:50 Тест-драйв Mini Cooper SE: грек проти Ґрети
      сегодня , 09:00 "Реал" впервые за 6 лет победил "Барселону" в домашнем матче: видео
      Михайло Гема
      сегодня , 07:01 Депозит на 50 тысяч новорожденным: что конкретно предлагают депутаты
      Ірина Поліщук
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук