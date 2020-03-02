Кабмін розлюбив Гончарука, або День твій останній приходить, буржуй?

Вже післязавтра країна може проводити у відставку Олексія Гончарука. Якщо це дійсно станеться, співвітчизники навряд чи стануть сумувати за молодим прем'єр-міністром.

За полгода число украинцев, полностью поддерживающих правительство, уменьшилось до 6%, а уровень недоверия к нему вырос почти до 65%.

Что ж, в Украине никого не удивишь нелюбовью к власть имущим. Необычно другое: Кабмин Гончарука разлюбили, несмотря на отсутствие традиционного для Украины коррупционного компромата. Среди грехов, инкриминируемых Алексею Валерьевичу и его коллегам, не фигурируют ни взятки, ни откаты, ни казнокрадство.

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А ведь на протяжении многих лет считалось, что именно коррупция – главный отечественный бич. Что причина народного недовольства правящей элитой – ее нечистоплотность. Что верхи воруют – и поэтому низы негодуют. Или все-таки не поэтому?

Все встанет на свои места, если мы признаем: в XXI веке за обличением коррупции часто скрывается популярная в прошлом столетии классовая борьба. На смену прадедовскому "Буржуи наживаются за счет трудящихся!" пришло осовремененное "Коррупционеры наживаются за счет общества!" Будучи замещен антикоррупционной повесткой, классовый протест облагородился и перестал ассоциироваться с дискредитированным коммунизмом. Ругать богатых – значит уподобляться Шарикову, но ругать богатых коррупционеров – достойная и прогрессивная европейская практика.

Когда украинцы дружно возмущались коррупцией, то фактически большая часть из них была возмущена имущественным расслоением в бедной стране. И если продвинутый интеллектуал подразумевал под "борьбой с коррупцией" демонополизацию, либерализацию и прозрачные правила; то для обывателя "борьба с коррупцией" означала раскулачивание толстосумов с их роскошными особняками, автомобилями и яхтами.

При этом было практически невозможно различить протест против незаконного обогащения и протест против обогащения как такового: в Украине одно совпадало с другим слишком часто.

Но прецедент Гончарука и компании позволил в кои-то веки отделить мух от котлет. И, наконец, ответить на вопрос, что же действительно злит широкие массы: нечистоплотность или неравенство?

Сокрушительным ударом по имиджу Кабмина стал январский скандал с зарплатами министров. Жалобы госпожи Новосад на недостаточный оклад в полторы тысячи долларов покоробили страну, где для большинства работающих граждан недостижима даже 1000 долларов в месяц. Честное министерское признание выглядело не меньшим плевком в душу, чем вилла какого-нибудь коррупционера на Лазурном берегу. А новые коммунальные платежки вкупе с урезанием субсидий лишь укрепили антинародную репутацию правительства.

Избежав обвинений в коррупции, молодые министры все равно предстали в глазах населения зажравшимися буржуями, бесконечно далекими от маленького украинца. Оказалось, что честность – не панацея от бедности. Что верхи могут не воровать – но от этого низы не перестанут чувствовать себя обделенными. И если в среду нам суждено проститься с премьером Гончаруком, то стоит поблагодарить Алексея Валерьевича за поучительный эксперимент. Кто знает: возможно, повторить этот опыт в отечественных реалиях больше не удастся.

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