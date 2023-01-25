Собственное мнение 24 Каналу сказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Он убежден, что тезис о том, что на время войны можно "законсервировать" кадры, ошибочен.

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По его словам, история показывает, что во времена таких масштабных войн и кризисов как раз чаще меняют чиновников и министров на должностях. "Посмотрите хотя бы на УНР, Третий рейх, Советский Союз во время войны, как там быстро менялись должностные лица", – вспомнил он.

Потому что война очень быстро "выносит вердикт" о профессиональной непригодности. То, что в мирном времени могло тянуться месяцами, в условиях войны или кризиса становится понятно через несколько недель,

– объяснил Божко.

Он подчеркнул, что смена кадров даже в условиях войны, если это не "бездумная перетасовка" в секторе безопасности и обороны, это очень действенно.

"А в секторе безопасности и обороны все по-другому – там нельзя менять командиров бригады ежемесячно, потому что нужно много времени, чтобы освоить ту оперативную обстановку, которая существует", – заметил Божко.

Но, по его мнению, это фактор стабилизации государства. "Если мы можем "тасовать кадры" в условиях войны, и качество кадров при этом не ухудшается, то это означает, что государство является антихрупким. А это фактор внутренней стойкости", – подытожил Божко.

Божко об отставках чиновников и смене власти: видео



К слову, Кирилл Тимошенко 24 января опубликовал в сети фото своего заявления об увольнении из должности заместителя главы Офиса Президента. Он поблагодарил Владимира Зеленского за доверие и "возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту".

Также во время заседания 24 января Кабмин уволил 5 голов ОВА:

Валентина Резниченко с должности руководителя Днепропетровской ОВА;

Александра Старуха – руководителя Запорожской ОВА;

Алексея Кулебу – Киевской ОВА;

Дмитрия Живицкого – Сумской ОВА;

Ярослава Янушевича – Херсонской ОВА.

Любопытно! Нардеп Ярослав Железняк заметил, что 4 глав ОВА уволили из-за их связи с Кириллом Тимошенко. Тем временем Алексей Кулеба идет на повышение и получит должность в Офисе Президента.