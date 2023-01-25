Власну думку 24 Каналу сказав голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Він переконаний, що теза про те, що на час війни можна "законсервувати" кадри, є хибною.

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За його словами, історія показує, що в часи таких масштабних воєн та криз якраз найчастіше змінюють чиновників та міністрів на посадах. "Подивіться хоча б на УНР, Третій рейх, Радянський Союз в часи війни, як там швидко змінювалися посадові особи", – пригадав він.

Бо війна дуже швидко "виносить вердикт" про професійну непридатність тощо. Те, що в мирному часі могло тягнутися місяцями, в умовах війни чи кризи стає зрозуміло за кілька тижнів,

– пояснив Божко.

Він наголосив, що зміна кадрів навіть в умовах війни, якщо це не "бездумне перетасування" у секторі безпеки та оборони, то це дуже дієво.

"А в секторі безпеки та оборони все по-іншому – там не можна змінювати командирів бригади щомісяця, бо треба багато часу, щоб освоїти ту оперативну обстановку, яка існує", – зауважив Божко.

Але, на його думку, це фактор стабілізації держави. "Якщо ми можемо "тасувати кадри" в умовах війни, і якість кадрів при цьому не погіршується, то це означає, що держава є антикрихкою. А це фактор внутрішньої стійкості", – підсумував Божко.

Божко про відставки чиновників та зміну влади: відео



До слова, Кирило Тимошенко 24 січня опублікував у мережі фото своєї заяви про звільнення з посади заступника глави Офісу Президента. Він подякував Володимиру Зеленському за довіру та "можливість робити добрі справи кожного дня та кожної хвилини".

Також під час засідання 24 січня Кабмін звільнив 5 голів ОВА:

Валентина Резніченка з посади очільника Дніпропетровської ОВА;

Олександра Старуха – очільника Запорізької ОВА;

Олексія Кулебу – Київської ОВА;

Дмитра Живицького – Сумської ОВА;

Ярослава Янушевича – Херсонської ОВА.

Цікаво! Нардеп Ярослав Железняк зауважив, що 4 голів ОВА звільнили через їхній зв'язок з Кирилом Тимошенком. Тим часом Олексій Кулеба йде на підвищення й отримає посаду в Офісі Президента.