Отстранение от работы без прививки против COVID-19: реакция украинцев и объяснения экспертов

В Украине 8 ноября вступил в силу приказ Министерства здравоохранения об обязательной иммунизации некоторых слоев населения. Согласно ему, всех невакцинированных госслужащих и учителей отстранят от работы без сохранения заработной платы.

Документ вызвал немалые споры в соцсетях. Однако эксперты отметили, что государство берет на себя конституционную обязанность защитить людей и делает так, чтобы дети имели право на образование, а чиновники могли выполнять обязательства, взятые на себя.

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"Если люди верят, что Земля – плоская, то их никак не убедишь"

Вакцинация в Украине идет с февраля 2021 года, то есть девять месяцев. По состоянию на ноябрь людей, получивших две дозы в стране, оказалось не так много – 19,20%. Катастрофически и то, что Украина, еще не достигнув пика новой волны заболевания, оказывается в списке лидеров среди европейских стран по уровню госпитализаций и по уровню смертности.

Представители власти думают над тем, как выстроить коммуникацию с наиболее радикальными антивакцинаторами. Фейковые новости, например, "распыление коронавируса самолетами" или "эксперимент над людьми", распространяются в соцсетях.

А идеологические войны ботоферм в Facebook, Insragram и на других платформах создают негативное напряжение среди украинцев. Эксперты говорят, что "это уже превратилось в эпидемию между невакцинованими", ведь большинство тех, кого госпитализируют, не имеют ни одной дозы против COVID-19.

Есть две причины, почему люди против вакцинации. Во-первых, это образование – базовое, среднее, высшее. Во вторых, у меня есть претензии к моим коллегам, к медицинским работникам, в первую очередь – к врачам. Это те люди, которые распространяют ложную информацию, и они, хотя имеют дипломы и звания специалистов, но при этом отговаривают пациентов от вакцинации. Такие случаи в Украине нередки. Федор Лапий Председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ), председатель правления в ОО "Родители за вакцинацию", доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии в НМАПО имени П. Л. Шупика

Если говорить о радикальных антивакцинаторах, отметил эксперт, то тут никак их не убедишь. Ибо "если человек верит в то, что земля плоская и стоит на трех слонах, будете ли вы таких людей запускать в космос, чтобы они убедились в обратном?"

Даже если вы это сделаете, чтобы убедить этих людей, чтобы они сами посмотрели из космоса, с орбиты на Землю, что она не плоская, то эти люди скажут, что "вы специально так подстроили, это был не космос, это была какая-то иллюзия, гипноз. Мы что, должны в это верить?"

– добавил он.

Ограничения нужны для спасения

Поэтому Министерство здравоохранения Украины переходит к более радикальным формам коммуникации с обществом. В частности, для проезда в транспорте межобластного сообщения нужно иметь сертификат о вакцинации против коронавируса или свежий тест на антитела. В "красной зоне" в кафе или спортзалы смогут попасть только те, кто имеет сертификат.

А с 8 ноября еще и вступил в силу приказ Министерства здравоохранения "Об утверждении Перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам". Речь идет о работниках центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений, образовательных учреждений.

Работники указанных организаций, которые по состоянию на 8 ноября не будут иметь хотя бы одной прививки против COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до момента получения прививки". Не могут быть отстраненными от работы работники, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующее медицинское заключение.

"Есть права, а есть обязанности"

Федор Лапий объяснил, что есть права, а есть обязанности. Пандемия COVID-19 – это серьезный вызов. Для того чтобы обеспечить соблюдение прав другим людям, государство берет на себя выполнение определенных обязанностей.

Если мы говорим о праве на образование, то без учителей вряд ли можно обеспечить его. Поэтому государство берет на себя обязанность в соответствии с Конституцией, даже с решениями Конституционного суда, с законами обеспечить право детей на образование,

– подчеркнул специалист.

И именно обязанность детей на образование государство внедряет через вакцинацию учителей, без которых образовательный процесс невозможно себе представить. Так же через вакцинацию чиновников, без которых государство существовать не может, потому что есть ряд документов, которые необходимо подписывать и это также является основой государства, отметил Лапий.



"Государство берет на себя обязанность в соответствии с Конституцией / Фото украино-швейцарского проекта "Развитие медицинского образования"

Баталии в Facebook

Приказ Министерства здравоохранения вызвал немалые споры между людьми в Facebook-группах и чатах. Некоторые из них пишут, что "логики в отстранении нет, ведь они (школы – 24 канал) и так работают дистанционно". Другие отмечают, что в то же время работать остались детские сады, поэтому такое решение – правильное.

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Звучат и другие мысли, вроде: "Экономят на зарплатах"; "Неужели люди еще не поняли, что в действиях власти логики нет, цель одна – всех уколоть"; "Пусть еще и рты нам позашивают, чтобы с голоду поздыхали"; "Ужас. Вакцинированы или нет – все равно школа не работает"; "А кто будет работать?"; "Чиновников надо отстранять, а педагогов не трогайте"; "А в чем прикол от работы, если все равно дистанционка и никто ни с кем не контактирует? Через интернет кабель вирус вроде бы не передается. Чепуха на чепухе".

Возмущает людей и то, что отстранять будут без сохранения заработной платы. В частности, в чатах и группах пишут, что "так волнуются за здоровье людей, что лишают их работы и заработной платы". Пользователь Facebook Дмитрий Масютин отметил: "мне безразлично уже, пусть читают Конституцию. Хотели зарплату 4000 долларов, сделали вместе? Наслаждайтесь".

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Екатерина Сидельник из Ровненщины пишет, что в Департаменте образования сказали, что "если хотят работать по профессии, то пусть вакцинируются, а нет – увольнение". Леся Бакунец добавила, что на Ровненщине сделали предупреждение не только учителям и воспитателям, а даже машинистам, что если не провакцинируются – отстранят от работы. Пользователи соцсети уточнили, что такие же ограничения действуют и в других областях.

Возмущены и те, кто вакцинировался. Наибольшее недовольство из-за удаленной работы и учебы. Так, в частности, Наталья Лялина пишет, что "мы давно вакцинированы, а работать не дают. Работаем в дистанционном режиме, даже начальная школа. Ведь надо экономить средства на тепле и еде в школьных столовых". Нина Старжевская считает, что "детей лишают качественного образования, ведь в школах сейчас большой кадровый голод, школы "воют без специалистов".



Чиновники и педагоги, которые не имеют ни одной дозы против COVID-19, будут отстранены от работы / Скриншот комментариев относительно приказа, который вступил в силу 8 ноября

Некоторые пользователи пишут, что отстранение одного является угрозой для другого. Объясняют это тем, что нагрузка и количество контактов на одного учителя в таком случае увеличится. Другие возмущаются тем, что педагоги, обучающие детей 1 – 4 классов работают дистанционно – даже те, кто вакцинировались. Комментаторы уверены, что ученики начальной школы таким образом получат "не качественные знания".

Некоторые грозятся, что будут восстанавливаться в должности через суд. Так, в частности, Юлия Обервенец не понимает, "на основании какого закона Украины будут отстранять педагогов и госработников? В Кодексе законов о труде не указано, что невакцинированные от COVID-19 работники могут быть отстранены".

Геннадий Костак добавляет, что "как отстранят, так и восстановят. Еще и выплатят, и учителя были бы молодцы, если бы хотя бы по 10 – 15 тысяч морального вреда добились. Вот бы была наука тем, кто не в силах хотя бы прочитать Конституцию".

Комментарии пользователей Facebook / Скриншот 24 канала

"Уважаю право на собственную позицию каждого, если это не несет угрозы другим"

Кандидат наук по социальным коммуникациям, доцентка кафедры журналистики Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенко Оксана Почапская рассказала, что в образовательном заведении, где она работает, отстранили около десяти работников.

В нашем университете работает, как и по всей Украине: есть приказ сверху – есть ответ от университета. Что касается моего персонального отношения к этому: я вакцинирована, однако уважаю право на собственную позицию каждого конкретного человека, если эта позиция не несет угрозы остальным членам общества,

– отметила она.

Однако, подчеркнула женщина, не знает, целесообразно ли отстранять от работы преподавателей тех учреждений высшего образования, которые сейчас находятся на дистанционной форме обучения, поскольку "через компьютерные технологии ковид не передается". Если же говорить о единичных случаях, когда ЗВО или школа не могут выйти на полноценное обучение из-за того, что несколько сотрудников не желают вакцинироваться, то все же стоит отстранять, уверена преподаватель.

Поясню свою позицию на примере школы, поскольку обучение детей 1 – 6 классов (особенно) при дистанционном обучении ложится на плечи родителей. Это не просто не удобно, когда родители работают, потому что приходится либо совмещать работу и учебу детей, либо приходится брать отпуск и чаще всего это за свой счет,

– отметила она.

По ее словам, это еще и неэффективно, поскольку родители, какие бы они "педагогически подкованные не были, дома они – родители". И детям очень трудно перенастроиться и воспринимать их как учителей.

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Оксана Почапская подчеркнула, что вакцинация – это выбор каждого конкретно, но и образование должно оставаться качественным.

Аспирантка философского факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Татьяна Николаевна рассказала, что вакцинировалась давно. Сейчас на работу в ВУЗ ходят методисты, ректорат и деканат.

Ректорат собирал списки вакцинированных одной и двумя дозами и списки непривитых. Обязательно надо было прикреплять копию сертификата о вакцинации, где будут указаны даты. Эту информацию собирали еще с сентября. Эти данные постоянно обновляются (еженедельно), поскольку кто-то только вакцинировался. Эти данные передают в деканат,

– уточнила она.

По словам аспирантки, работники вуза могли возмущаться по телефону, но все равно вакцинируются. Летом прививку делали вакциной Pfizer, а потом можно было выбрать и другие. С лета, добавила она, собирали списки тех, кто хочет сделать вакцинацию. Проводили массовую прививку в студенческой больнице.

Вакцинация нужна

Председатель Всеукраинского респираторного клуба, пульмонолог и кандидат медицинских наук Евгений Симонец отметил, что вакцинация нужна. По его словам, несмотря на резкое распространение COVID-19, все же следует придерживаться индивидуального подхода к каждому человеку, особенно к тем, кто имеет определенный багаж хронической патологии. Потому что именно это, уточнил эксперт, и дает почву для антивакцинаторов распространять различные истории об осложнениях или смерти.

Считаю необходимым создание медицинской комиссии независимых разнопрофильных экспертов, которая бы проводила беспристрастное расследование каждого случая осложнения или смерти после вакцинации с обнародованием выводов​. Евгений Симонец Председатель Всеукраинского респираторного клуба, пульмонолог и кандидат медицинских наук

По словам врача, такие комиссии должны быть в каждой области, чтобы каждый пациент мог бы обратиться для рассмотрения того или иного вопроса.

Федор Лапий в свою очередь добавил, что Украина имеет строгие законы, которые не выполняются по сравнению с другими странами. В первую очередь тут стоило сравнивать со странами устойчивой демократии, где есть верховенство права.

Если ты работаешь в государственном секторе, то будь добр, выполняй то, что требует от тебя государство для того, чтобы выполнять взятые на себя обязательства и не нарушать права других людей,

– подчеркнул эксперт.

Сейчас в Украине есть несколько сотен открытых дел по фальсификации справок о вакцинации. Лапий отметил, что "как говорят, чтобы при расследовании этих дел полиция сама на себя не вышла". По его словам, есть слухи от коллег, что сами руководители управлений полиции фальсифицировали себе справки о вакцинации.