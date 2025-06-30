Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление мэра столицы от понедельника, 30 июня. Он также принял решение о проведении служебного расследования.

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Что известно о скандале с Поворозником

По данным СМИ, 25 мая на коммунальной территории Вышгородского "Водоканала" Поворозник праздновал день рождения. Тогда в столице продолжался День траура после масштабной российской атаки, которая унесла жизни 12 человек.

Из-за этого Киевский городской совет выразил недоверие Поворознику. 10 июня депутаты проголосовали за запрет чиновнику пользоваться любым имуществом общины.

Уже 30 июня Кличко сообщил, что подписал решение депутатов относительно своего первого заместителя. Кроме того, он инициировал служебное расследование, на время которого Поворозника отстранят от исполнения обязанностей. Мэр также отметил, что механизм назначения и увольнения в КГГА четко регулирует закон Украины.

К расследованию привлекут инициаторов данного решения депутатов Киевсовета. По результатам служебного расследования должно быть принято законное решение!

– подчеркнул Кличко.

Напомним, в апреле глава Киевской МВА Тимур Ткаченко заявил, что Поворозник неоднократно не выполнял поручения. Чиновник якобы создавал "неблагоприятные условия" для работы КГВА – проекты распоряжений "зависают".