Об этом сообщил журналист Олег Новиков. Он указал, что речь идет о судьях Вячеславе Дзюбине, Юрии Сливе, Игоре Паленике и Викторе Глиняном.

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Отстранение всех судей Киевского апелляционного суда

По словам журналиста Олега Новикова, отстранение будет действовать до завершения рассмотрения их дела по существу или до его закрытия.

Он напомнил, что судей обвиняют в получении 35 тысяч долларов неправомерной выгоды за принятие решения о снятии ареста с двух самолетов по делу бывшего руководителя "Мотор-Сичи" Вячеслава Богуслаева.

Отметим, что специализированная антикоррупционная прокуратура указала о отстранении судей, однако фамилии там не называли.

30 сентября 2024 года по ходатайству руководителя САП Высший совет правосудия отстранил от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности 4 судей Киевского апелляционного суда, которые обвиняются в получении неправомерной выгоды в размере 35 тысяч долларов США за принятие решения об отмене ареста имущества,

– говорится в сообщении.

Там добавили, что 30 ноября 2023 года прокуроры САП по поручению руководителя САП сообщили о подозрении 4 судьям Киевского апелляционного суда. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

А 20 сентября 2024 года обвинительный акт в отношении вышеуказанных судей направили в суд для рассмотрения по существу.