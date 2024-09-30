Про це повідомив журналіст Олег Новіков. Він вказав, що ідеться про суддів В'ячеслава Дзюбіна, Юрія Сливу, Ігоря Паленика і Віктора Глиняного.

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Відсторонення усіх суддів Київського апеляційного суду

За словами журналіста Олега Новікова, відсторонення діятиме до завершення розгляду їхньої справи по суті або до її закриття.

Він нагадав, що суддів обвинувачують в одержанні 35 тисяч доларів неправомірної вигоди за ухвалення рішення про зняття арешту з двох літаків у справі колишнього керівника "Мотор-Січі" В'ячеслава Богуслаєва.

Зазначимо, що спеціалізована антикорупційна прокуратура вказала про відсторонення суддів, однак прізвища там не називали.

30 вересня 2024 року за клопотанням керівника САП Вища рада правосуддя відсторонила від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності 4 суддів Київського апеляційного суду, які обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 35 тисяч доларів США за ухвалення рішення про скасування арешту майна,

– ідеться в повідомленні.

Там додали, що 30 листопада 2023 року прокурори САП за дорученням керівника САП повідомили про підозру 4 суддям Київського апеляційного суду. Їх дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.

А 20 вересня 2024 року обвинувальний акт стосовно вищевказаних суддів направили до суду для розгляду по суті.