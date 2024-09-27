Последняя новость о Князеве была такой, что Высший совет правосудия уволил его с должности судьи по подозрению во взяточничестве на 2,7 миллиона долларов.

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Князев хочет, чтобы его восстановили в должности

Он просит признать противоправным и отменить приказ исполняющего обязанности главы Верховного Суда Мамалуя А.А. №1581-к от 06.08.2024 "Об отчислении судьи ЛИЦО_1 из штата Верховного Суда" в части пункта 1 и восстановить ЛИЦО_1 на предыдущей работе в должности судей Верховного Суда путем выдачи председателем Верховного Суда приказа о восстановлении ЛИЦО_1 в штате судей Верховного Суда со времени отчисления, а именно с 07.08.2024, допустив на основании п.3 ч.1 ст.371 КАС Украины немедленное исполнение решения суда в этой части.

Фактически просит сам за себя, потому что под "лицом 1" следует понимать именно его. И не только: еще хочет денег. А именно "взыскать с Верховного Суда в пользу ЛИЦО_1 среднего заработка за время вынужденного прогула в сумме 367352,16 гривен".



Князев мечтает восстановиться в должности судьи / Скриншот 24 Канала

Интересно, что статья 371 – это судебные решения, которые выполняются немедленно. К таковым относится и восстановление в должности в отношениях публичной службы.

Кроме взяточничества, Князев попал и в другой скандал. 10 июля его задержали на Закарпатье возле границы. Если конкретнее – в Солотвино, на одном из контрольных постов. Экс-чиновник объяснил, что был в отпуске, а пограничники просто проверяли его документы.