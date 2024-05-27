Князев апеллировал к тому, что у него дома по 6 часов нет света. Однако другие ограничивающие меры остаются неизменными.
Смотрите также Презент на миллион: экс-главу Верховного суда признали виновным в незаконном получении подарка
С Князева сняли браслет
Высший антикоррупционный суд Украины решил освободить Всеволода Князева от обязанностей носить электронный браслет. Экс-глава Верховного суда заявил, что у него по его месту жительства по шесть часов нет света и нет связи, что делает браслет неэффективным.
Кроме этого, Князев заявил, что браслет влияет на его здоровье – он якобы имеет аллергию.
Однако Коллегия продлила действие ограничительных мер, таких как обязанность прибывать к прокурору суда по первому требованию, не изыматься за пределы Украины, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать паспорта для выезда за границу.
Прокурор в судебном заседании убеждал, что меры нужно продолжить, поскольку Князев может скрываться от суда и незаконно влиять на свидетелей. Однако сторона защиты ссылалась на отсутствие никаких доказательств, которые бы подтверждали наличие рисков.
Дело Князева
- В мае 2023 года тогдашнего председателя Верховного Суда Всеволода Князева разоблачили на взятке в 2,7 миллиона долларов.
- По данным следователей, деньги заплатили за то, чтобы 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината в 2023 году вернулись к Константину Жеваго. Подробнее о деле читайте по ссылке.
- После коррупционного скандала председателя Верховного суда Всеволода Князева уволили.
- Государственная исполнительная служба Минюста арестовала все имущество и счета экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева.
- В начале мая 2024 года стало известно, что Всеволод Князев разделил имущество с бывшей женой. Ей досталась половина. Экс-жена председателя Верховного суда получила жилой дом, 52 300 долларов наличными и деньги на ряде счетов в банке.