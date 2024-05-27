Князев апеллировал к тому, что у него дома по 6 часов нет света. Однако другие ограничивающие меры остаются неизменными.

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С Князева сняли браслет

Высший антикоррупционный суд Украины решил освободить Всеволода Князева от обязанностей носить электронный браслет. Экс-глава Верховного суда заявил, что у него по его месту жительства по шесть часов нет света и нет связи, что делает браслет неэффективным.

Кроме этого, Князев заявил, что браслет влияет на его здоровье – он якобы имеет аллергию.

Однако Коллегия продлила действие ограничительных мер, таких как обязанность прибывать к прокурору суда по первому требованию, не изыматься за пределы Украины, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать паспорта для выезда за границу.

Прокурор в судебном заседании убеждал, что меры нужно продолжить, поскольку Князев может скрываться от суда и незаконно влиять на свидетелей. Однако сторона защиты ссылалась на отсутствие никаких доказательств, которые бы подтверждали наличие рисков.

Дело Князева