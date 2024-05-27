Князєв апелював до того, що в нього вдома по 6 годин немає світла. Однак інші обмежуючі заходи лишаються незмінними.
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З Князєва зняли браслет
Вищий антикорупційний суд України вирішив звільнити Всеволода Князєва від обов'язків носити електронний браслет. Ексголова Верховного суду заявив, що в нього за його місцем проживання по шість годин немає світла та немає зв’язку, що робить браслет неефективним.
Окрім цього, Князєв заявив, що браслет впливає на його здоров'я – він нібито має алергію.
Однак Колегія продовжила дію обмежувальних заходів, таких як обов'язок прибувати до прокурора суду за першою вимогою, не вилучатись за межі України, утримуватись від спілкування з свідками, здати паспорти для виїзду за кордон.
Прокурор в судовому засіданні переконував, що заходи потрібно продовжити, оскільки Князєв може переховуватись від суду та незаконно впливати на свідків. Однак сторона захисту посилалася на відсутність жодних доказів, які б підтверджували наявність ризиків.
Справа Князєва
- У травні 2023 року тогочасного голову Верховного Суду Всеволода Князєва викрили на хабарі в 2,7 мільйона доларів.
- За даними слідчих, гроші заплати за те, щоб 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату у 2023 році повернулись до Констянтина Жеваго. Детальніше про справу читайте за посиланням.
- Після корупційного скандалу голову Верховного суду Всеволода Князєва звільнили.
- Державна виконавча служба Мін'юсту арештував все майно та рахунки ексглави Верховного Суду Всеволода Князєва.
- На початку травня 2024 року стало відомо, що Всеволод Князєв розділив майно з колишньою дружиною. Їй дісталася половина. Ексдружина голови Верховного суду отримала житловий будинок, 52 300 доларів готівкою та гроші на низці рахунків у банку.