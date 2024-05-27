Князєв апелював до того, що в нього вдома по 6 годин немає світла. Однак інші обмежуючі заходи лишаються незмінними.

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З Князєва зняли браслет

Вищий антикорупційний суд України вирішив звільнити Всеволода Князєва від обов'язків носити електронний браслет. Ексголова Верховного суду заявив, що в нього за його місцем проживання по шість годин немає світла та немає зв’язку, що робить браслет неефективним.

Окрім цього, Князєв заявив, що браслет впливає на його здоров'я – він нібито має алергію.

Однак Колегія продовжила дію обмежувальних заходів, таких як обов'язок прибувати до прокурора суду за першою вимогою, не вилучатись за межі України, утримуватись від спілкування з свідками, здати паспорти для виїзду за кордон.

Прокурор в судовому засіданні переконував, що заходи потрібно продовжити, оскільки Князєв може переховуватись від суду та незаконно впливати на свідків. Однак сторона захисту посилалася на відсутність жодних доказів, які б підтверджували наявність ризиків.

Справа Князєва