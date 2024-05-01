Про це йдеться в ухвалі Центрального райсуду Миколаєва від 26 квітня. Додамо, що перед цим всі майно та рахунки ексголови Верховного Суду арештували.
Дивіться також Сотні тисяч доларів й скандальна заява мами: з'явилися нові деталі затримання Князєва й обшуків
Детально про рішення суду
У документі йдеться про те, що позов про розподіл майна подала ексдружина Князєва Юлія. Жінка просила розділити майно у пропорції 2/3, де їй би залишалася більша частка спільно нажитого. Як підставу вона вказала, що діти проживають разом із нею, а син потребує постійного лікування.
А також вказала, що кримінальне переслідування щодо колишнього чоловіка "свідчить про невизначеність у часі, коли його фінансове та майнове становище буде відновлено до стану, що існував до порушення кримінальної справи".
З огляду на законодавство, суд вирішив поділити майно порівну.
За результатами розгляду справи суд дійшов висновку, про необхідність поділу наявного у сторін майна подружжя виходячи із рівності часток подружжя (по частці кожному),
– йдеться в ухвалі.
Таким чином ексдружині Князєва залишили право власності щодо житлового будинку, 52 300 доларів готівкою та грошей на низці рахунків у банку.
Варто зазначити, що Юлія та Всеволод Князєви перебували у шлюбі до 16 лютого 2024 року. Вони мають двох дітей – доньку та сина.
Справа Князєва
- У травні 2023 року САП та НАБУ повідомили про підозру в отриманні хабаря голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та його адвокату. Його спіймали на передачі неправомірної вигоди на 2,7 мільйона доларів.
- За даними слідчих, гроші заплати за те, щоб 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату у 2023 році повернулись до Констянтина Жеваго. Детальніше про справу читайте за посиланням.
- Після корупційного скандалу голову Верховного суду Всеволода Князєва звільнили.
- Варто наголосити, що Князєв усіляко відкидає звинувачення. Він не визнає своєї провини й заявляє, що гроші буцімто міг залишити будь-хто, адже його кабінет був незамкненим. тим часом адвокат Олег Горецький пішов на угоду із САП й почав співпрацювати зі слідством.