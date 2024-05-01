Про це йдеться в ухвалі Центрального райсуду Миколаєва від 26 квітня. Додамо, що перед цим всі майно та рахунки ексголови Верховного Суду арештували.

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Детально про рішення суду

У документі йдеться про те, що позов про розподіл майна подала ексдружина Князєва Юлія. Жінка просила розділити майно у пропорції 2/3, де їй би залишалася більша частка спільно нажитого. Як підставу вона вказала, що діти проживають разом із нею, а син потребує постійного лікування.

А також вказала, що кримінальне переслідування щодо колишнього чоловіка "свідчить про невизначеність у часі, коли його фінансове та майнове становище буде відновлено до стану, що існував до порушення кримінальної справи".

З огляду на законодавство, суд вирішив поділити майно порівну.

За результатами розгляду справи суд дійшов висновку, про необхідність поділу наявного у сторін майна подружжя виходячи із рівності часток подружжя (по частці кожному),

– йдеться в ухвалі.

Таким чином ексдружині Князєва залишили право власності щодо житлового будинку, 52 300 доларів готівкою та грошей на низці рахунків у банку.

Варто зазначити, що Юлія та Всеволод Князєви перебували у шлюбі до 16 лютого 2024 року. Вони мають двох дітей – доньку та сина.

Справа Князєва