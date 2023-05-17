Деталі затримання
Омельченко – прокурор САП – зауважив, що Князєва затримали відразу після ймовірного вчинення особливо тяжкого злочину. Загалом гроші передавали у два етапи.
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Було два транші:
- 1,35 мільйона доларів (548,7 тисячі доларів із першого траншу виявили у кабінеті Князєва);
- 450 тисяч доларів (виявили вдома у Князєва).
За даними САП, гроші отримали для подальшого передання суддям Верховного Суду.
Є ризик того, що кошти досі залишаються у них і є вірогідність того, що коло фігурантів буде розширено. Окрім 450 тисяч доларів другого траншу, які відразу знайшли в квартирі, там також знайшли 250 тисяч доларів в сейфі, із яких 237 тисяч доларів за номерами купюр нібито співпали з грошима з першого траншу,
– мовиться у повідомленні.
Тоді матір Князєва розповіла, що це – начебто сімейні гроші від продажу квартир. Водночас у САП зауважили, що номери купюр співпали з першим траншем.
Прокурор наголосив: затримання Князєва – необхідне, аби забезпечити збереження доказів. Мовиться про частину першого траншу. Під час слідчих дій Князєв, ймовірно, намагався видалити інформацію зі свого телефона.
Під час обшуку вилучили:
- два мобільних;
- три годинники;
- шкіряну сумку з грошима;
- системний блок;
- щоденник;
- тощо.
Затримання Князєва: головне
- Всеволода Князєва упіймали під час передачі хабаря. Мовиться про майже 3 мільйони доларів. До слова, за цю суму можна було б придбати приблизно 225 автівок для ЗСУ. Хабар передавали за рішення начебто на користь Костянтина Жеваго. Це стосується справи про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат.
- До слова, Жеваго заперечує свою причетність до хабаря. Князєву та адвокату Олегу Горецькому повідомили про підозру у справі.