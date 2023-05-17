Детали задержания

Омельченко – прокурор САП – отметил, что Князева задержали сразу после вероятного совершения особо тяжкого преступления. В общем, деньги передавали в два этапа.

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Было два транша:

1,35 миллиона долларов (548,7 тысячи долларов с первого транша обнаружили в кабинете Князева);

450 тысяч долларов (обнаружили дома у Князева).

По данным САП, деньги получили для последующей передачи судьям Верховного Суда.

Есть риск того, что средства до сих пор остаются у них и есть вероятность того, что круг фигурантов будет расширен. Кроме 450 тысяч долларов второго транша, которые сразу нашли в квартире, там также нашли 250 тысяч долларов в сейфе, из которых 237 тысяч долларов по номерам купюр якобы совпали с деньгами с первого транша,

– говорится в сообщении.

Тогда мать Князева рассказала, что это якобы семейные деньги от продажи квартир. В то же время в САП отметили, что номера купюр совпали с первым траншем.

Прокурор подчеркнул: задержание Князева необходимо, чтобы обеспечить сохранность доказательств. Речь идет о части первого транша. В ходе следственных действий Князев, вероятно, пытался удалить информацию со своего телефона.

Во время обыска изъяли:

два мобильных;

три часа;

кожаную сумку с деньгами;

системный блок;

дневник;

тому подобное.

Задержание Князева: главное