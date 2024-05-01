Об этом говорится в постановлении Центрального райсуда Николаева от 26 апреля. Добавим, что перед этим все имущество и счета экс-главы Верховного Суда арестовали.

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Подробно о решении суда

В документе говорится о том, что иск о разделе имущества подала экс-супруга Князева Юлия. Женщина просила разделить имущество в пропорции 2/3, где ей бы оставалась большая доля совместно нажитого. В качестве основания она указала, что дети проживают вместе с ней, а сын нуждается в постоянном лечении.

А также указала, что уголовное преследование в отношении бывшего мужа "свидетельствует о неопределенности во времени, когда его финансовое и имущественное положение будет восстановлено до состояния, существовавшего до возбуждения уголовного дела".

Учитывая законодательство, суд решил поделить имущество поровну.

По результатам рассмотрения дела суд пришел к выводу, о необходимости разделения имеющегося у сторон имущества супругов исходя из равенства долей супругов (по доле каждому),

– говорится в постановлении.

Таким образом экс-супруге Князева оставили право собственности в отношении жилого дома, 52 300 долларов наличными и денег на ряде счетов в банке.

Стоит отметить, что Юлия и Всеволод Князевы находились в браке до 16 февраля 2024 года. Они имеют двоих детей – дочь и сына.

Дело Князева