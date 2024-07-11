Отмечается, что пограничники проверили у Князева документы, выяснили цель пребывания, после чего отпустили. Сам экс-судья был на пассажирском кресле авто.

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Князев заявил, что был в отпуске

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре рассказали, что у Князева нет паспортов, поэтому он "вряд ли пересекал границу". В то же время он имеет разрешение передвигаться по Украине. Сам Всеволод Князев указал, что на блокпосте проверили документы и попросили проехать в отделение для более тщательной проверки.

Я не возражал против этого. После тщательной проверки документов связались с НАБУ и выяснили, что ко мне нет претензий. После этого я покинул отдел. Сейчас нахожусь на Закарпатье и планирую продолжить отдых. По приказу Верховного суда нахожусь в отпуске,

– указал Князев в комментарии "Бабелю".

Недавно с Князева сняли электронный браслет. Экс-судья отмечал, что у него дома по 6 часов нет света, что делает меру неэффективной. В то же время он жаловался, что имеет аллергию на электронный браслет.

Отметим, что в мае 2023 года тогдашнего председателя Верховного Суда Всеволода Князева разоблачили на взятке в 2,7 миллиона долларов.