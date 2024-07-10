Об этом сообщает журналист Виталий Глагола со ссылкой на свои источники. Стоит указать, что он подозревается в получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов.

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Князев на границе

Как сообщают СМИ, Князева обнаружили на контрольном посту в машине Voskswagen в качестве пассажира. Произошло это 10 июля в 16:40.

Отмечалось, что некоторое время он находился в отделе пограничной службы "Солотвино". У него уточняли цель пребывания вблизи границы и проверяли версию о попытке незаконного пересечения.

В то же время сам экс-глава Верховного суда заявил, что прибыл в Закарпатье с целью отдыха. По информации СМИ, его уже отпустили, однако направили за пределы пограничной полосы. О происшествии сообщили правоохранительные органы и ТЦК.

Что известно о Князеве