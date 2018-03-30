Отстранение Алексея Савченко: в АП сделали важное заявление

В Администрации Президента подтвердили, что руководителя Николаевской ОГА Алексея Савченко отстранили от должности на время расследования уголовного производства в отношении самоубийства руководителя Николаевского международного аэропорта Владислава Волошина.

"Сейчас глава Николаевской ОГА Алексей Савченко отстранен. В случае, если следствие докажет его вину, он будет уволен", – сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.

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Напомним, в пятницу, 30 марта, руководитель Николаевской ОГА Алексей Савченко написал заявление на имя Президента Порошенко о сложении с себя полномочий на время расследования дела о смерти Волошина. По его словам, принять решение Президент не может. Поэтому в настоящее время исполнять обязанности руководителя будет первый заместитель.

Отметим, что 18 марта в Николаеве застрелился 29-летний легендарный летчик АТО Владислав Волошин. 19 марта была опубликована переписка Волошина с одним из его друзей, в которой упоминается о сложных отношениях летчика с головой Николаевской области Алексеем Савченко.