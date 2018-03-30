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Відсторонення Олексія Савченка: у АП зробили важливу заяву

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Олексій Савченко
Олексій Савченко

В Адміністрації Президента підтвердили, що керівника Миколаївської ОДА Олексія Савченка відсторонили від посади на час розслідування кримінального провадження щодо самогубства керівника Миколаївського міжнародного аеропорту Владислава Волошина.

"Зараз глава Миколаївської ОДА Олексій Савченко відсторонений. У разі, якщо слідство доведе його провину, він буде звільнений", – повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу Адміністрації Президента.

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Нагадаємо, у п’ятницю, 30 березня, керівник Миколаївської ОДА Олексій Савченко написав заяву на ім’я Президента Порошенка про складання з себе повноважень на час розслідування справи про смерть Волошина. За його словами, не прийняти це рішення Президент не може. Відтак на цей час виконувати обов’язки керівника буде перший заступник.

Зазначимо, що 18 березня у Миколаєві застрелився 29-річний легендарний льотчик АТО Владислав Волошин. 19 березня була опублікована переписка Волошина з одним із його друзів, у якій згадується про складні стосунки льотчика з головою Миколаївщини Олексієм Савченком.

Теги: Новини України Новини політики Новини Миколаєва
Джерело: 24 Канал
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