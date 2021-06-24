Среди отстраненных были и 46 работников Галицкой таможни – из-за причастности к коррупции и контрабанде. Сейчас они все вернулись к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.
Ранее "Это экономический терроризм против Украины": СНБО ввела санкции против ТОП-10 украинской контрабанды
Дисциплинарные производства против отстраненных закрыли
Во время проверки их деятельности нарушений не обнаружили. Таким образом закрыли все дисциплинарные дела против 46 человек.
В настоящее время дисциплинарные производства в отношении 127 должностных лиц территориальных органов Гостаможслужбы, из которых 46 должностных лиц Галицкой таможни Гостаможслужбы, закрыты в связи с неустановлением в их действиях дисциплинарного проступка и оснований для их привлечения к дисциплинарной ответственности,
– сказала в ГМС.
В отношении 22 должностных лиц дисциплинарные производства продолжены.
Зеленский анонсировал законодательные изменения по борьбе с контрабандой
Отметим, что сразу после заседания СНБО 2 апреля президент Зеленский выступил с видеообращением. Он рассказал о масштабах контрабанды в Украине. Глава государства анонсировал масштабные законодательные изменения, результатом которых станет криминализация недостоверного таможенного декларирования.