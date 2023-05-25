Отстроить Украину – это сделать европейские реформы, – Кличко на Киевском форуме безопасности

Виталий Кличко заявил, что российский диктатор Путин хочет иметь Украину без украинцев, поэтому мы должны победить в этой войне и стать сильными. А для этого уже сейчас нужно работать над планом восстановления Украины.

Соответствующее заявление мэр Киева сделал во время выступления на Киевском форуме безопасности, которое началось 25 мая.

Воздушные атаки России на Киев терпят поражение. Но, к сожалению, сотни домов в Киеве разрушены, много людей погибли. Среди них немало детей. Это не специальная военная операция. Это террор. Путин хочет получить Украину, но он хочет получить Украину без нас. Поэтому мы защищаем не только наш дом, но и наших детей, наше будущее. И должны делать все возможное, чтобы выиграть эту войну. Я уверен, что мы остановим Россию и победим в этой войне. Россияне уважают только силу. Поэтому мы должны быть сильными. Как на поле боя, в военном смысле, так и в экономическом, политическом. Мы должны стать мощными и добиться успеха. Успех должен стать главным приоритетом в Украине. Успех на всех направлениях,

– заявил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что Украина уже сегодня должна подготовить план восстановления и быть готовой начать его реализацию, как только закончится война.

"Когда мы говорим о послезавтра, мы должны иметь генеральный план, вроде "плана Маршалла", для восстановления Украины. Как только закончится война, этот план должен быть уже готов, и мы должны быть готовы приступить к его реализации. Многие считают, что отстроить Украину – это отстроить дома, мосты и все остальное. Нет. Прежде всего имеет значение реформирование Украины. Европейские реформы должны быть реализованы. Борьба с коррупцией, реформа полиции, реформа децентрализации. Мы должны стать успешными. Успех – лучший ответ нашим партнерам, которые поддерживают Украину. И также это самый лучший ответ россиянам от нас", – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева также отметил, что во время разработки "плана Маршалла" важно брать в пример успехи таких стран, как Чехия, Польша и другие, которые "смогли измениться и добились успехов на европейском пути".



"Мы должны быть готовы работать тяжело. Надо сделать немало, чтобы мы стали достойной семьей в общей европейской семье. А мы должны быть частью этой семьи и частью НАТО. Нейтральный статус был огромной ошибкой последнего времени в современной истории Украины. Сейчас мы это хорошо понимаем", – отметил Виталий Кличко.

15-й Киевский форум безопасности проходит в украинской столице 25 и 26 мая. Он собрал известных международных деятелей, специалистов по международным отношениям и проблемам безопасности, дипломатов, общественных активистов и др. Тематическое название Форума в этом году – "За Нашу и Вашу Свободу / Fighting for NATO".