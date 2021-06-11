Отток рабочей силы в страны ЕС: чем грозит усиление налогового бремени в Украине

Усиление налогового бремени на крупнейшие предприятия Украины может привести к оттоку рабочей силы в страны Европейского Союза, что приведет к увеличению количества беженцев.

Такое утверждение опубликовано на сайте The Brussels Times в статье "Европейские ценности – это не только флаги ЕС", со ссылкой на слова члена Комитета Европейского парламента по экономическим и валютным вопросам Джузеппе Феррандино.

По его мнению, правительству необходимо рассмотреть более гуманные способы стимулирования украинской экономики.

В то время как ЕС демонстрирует свою полную поддержку Украины в ее военном противостоянии с Россией, грустно наблюдать, что собственное правительство Украины, похоже, предпринимает ряд контрмер, усиливая налоговое бремя на крупных работодателей,

– отметил Феррандино.

По словам члена Комитета Европейского парламента, эти изменения могут не только ухудшить ситуацию с уровнем безработицы в Украине, но и увеличить количество беженцев в ЕС и привести к дальнейшему оттоку неквалифицированной рабочей силы из регионов Украины в страны ЕС, что уже вызывает озабоченность.

Вместо того, чтобы повышать налоги до самых высоких в мире уровней, таким образом удушая крупнейшие предприятия страны, правительству необходимо рассмотреть другие, более гуманные способы стимулирования украинской экономики,

– подчеркнул Феррандино.

Как сообщалось ранее, Кабинет Министров Украины на заседании 12 мая одобрил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс для сбалансирования государственного бюджета.

Документ предусматривает повышение ставки налогов, в частности, платы за использование воды и лесов, экологического налога, рентных платежей и акциза на алкоголь и ряд других налогов.

Специалисты считают, что инициативы властей Украины по увеличению налоговой нагрузки на экономику противоречат заявленным планам по ускорению экономического роста.

Желание украинской власти увеличить налоговое давление на бизнес во время коронакризиса противоречит принципам социальной справедливости,

– отметила итальянская представительница комитета Европейского парламента по развитию и подкомитету по налоговым вопросам Джана Гансия.