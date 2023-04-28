Российская ракета попала в жилой дом. Спасатели сообщают, что человеческих голосов из-под завалов, к сожалению, не слышно.

Обратите внимание В Минобороны России сделали бесчеловечное заявление об ударах по домам в Умани и Днепре

Спасатель Сергей Подолянюк рассказал детали.

Люди остаются под завалами, и мы знаем, как их достать. Там очень тяжело, потому что плиты складывались и покрошились на крошечные частицы. Людей, к сожалению, не слышно,

– подчеркнул спасатель.

К сожалению, по состоянию на 16:33 количество погибших в результате удара по многоэтажке в Умани выросло до 19 человек. Кроме того, известно о более 18 пострадавших.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших. Вечная память.

В Днепре российские оккупанты убили ракетой женщину и ее 2-летнюю дочь. Захватчики попали в их дом. Женщина специально переехала к родителям в частный сектор, потому что думала, что там безопаснее. Детали трагедии рассказала двоюродная сестра погибшей женщины – Татьяна Билаш.

Российских оккупантов ждет ответственность. Им придется ответить за все, что они совершили.